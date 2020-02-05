桃園姐送500片酒精棉片！「領取方法」被推爆：避免濫用愛心　網狂幫道謝

▲ 酒精棉片對需要打胰島素的糖尿病患者來說，是每日生活必需品。（圖／翻攝自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）

記者張嘉晏／綜合報導

由於酒精、口罩等防疫備品被掃購一空，部分買不到的人便轉向購買「酒精棉片」。不過日前卻有網友喊話，酒精棉片是糖尿病患者的每日必需品，盼大家把資源留給有需要的人。而4日晚間就有好心網友表示，要贈送500片的酒精棉片，領取方法也讓眾人讚爆。

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▲有些民眾買不到酒精，會轉而購買酒精棉片 。（圖／記者蔡玟君攝）

本站日前報導《酒精棉片也瘋搶！家屬鼻酸「糖尿病患每天都要用」：拜託留給真正需要的人》，一名女網友指出，媽媽是糖尿病患者，酒精棉片是他們施打胰島素時需要的用品，希望健康的人不要瘋搶，因為糖尿病患者只要一天沒酒精棉片，就會受到很大的影響。

對此有好心女網友4日晚間在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」中PO出免費贈送文，她表示自己手上有500片酒精棉片可以發放，每人可領20片。

她表示，為了避免愛心被濫用，以及把效果發揮到最大，前來領取的人請攜帶「胰島素針劑」或是「糖尿病處方」領取，並且以她住家附近的「三安集會所」作為領取地點，「不便之處請見諒」。

貼文一出，即使是不需要使用到棉片的網友們都紛紛讚翻，向原PO道謝，「謝謝有愛心的你，替有需求者按1萬個讚」、「雖然我用不到，還是謝謝妳」、「正確一定要看證明」、「有你真好」、「好人一生平安」、「今天去找酒精的時候，真的看到好幾次需要打針的人在找酒精棉片」、「台灣人真的很有愛心」。

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