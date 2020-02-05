武漢台商1名確診...陳時中沮喪哭了　2/7起14天內曾去大陸「外籍人士禁入境」

▲武漢台商回台後確診感染，陳時中在記者會沮喪落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

第一批滯留武漢的台商3日深夜包機抵台，直接送至集中隔離檢驗所，其中3人收治負壓隔離病房，今1名確診，這結果讓中央疫情指揮中心指揮官陳時中沮喪落淚表示「同仁真的很努力，不希望看到這樣的結果。」另外，外交部也宣布，過去14天曾入境中國大陸或居住中國大陸的外籍人士，2/7起限制入境台灣。

第一批247位台商3日深夜抵達桃園機場，由檢疫員進行檢疫後分別送醫或居家隔離，返台台商中2人有呼吸道症狀、1人發燒，3人直接後送收治負壓隔離病房。緊接著在4日晚間就臨時召開記者會宣布發燒台商確診感染武漢肺炎。而陳時中在記者會公布武漢台商確診後，忍不住沮喪落淚，數度拿出衛生紙擦拭，也向大眾道歉「自己沒做好情緒管控」。

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陳時中強忍眼淚直說，大家第一個時間聽到（確診）都很沮喪，不過這也是帶他們回來的重要原因，決定把武漢台商接回來，就是避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中，可能喪失寶貴性命，雖然不希望有確診病人，「但反過來想，變成可以救他一命，盡醫療最大的努力幫助他。」

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會難掩失落情緒。（圖／記者林敬旻攝）

而為了加強防疫措施，外交部4日也宣布，2/7起針對14日內（1/24後）曾經入境或居住在中國大陸的一般外籍人士「禁止入境台灣」，其中也包含享有免簽證待遇、落地簽、電子簽證待遇和有效簽證的外籍人士。

至於有特殊原因確實需要入境台灣的外籍人士，葉非比說，14天內「未曾入境或居住中國大陸重大疫情區」可以申請入境簽證，但必須按照規定準備相關資料，駐外館處才能依規定受理評估是否可以入台。

需準備資料包括過去14日內的旅遊史（但曾前往中國大陸的重度疫情區不會受理），出示7日內健康檢查證明（不能有發燒或肺部感染）以及核准進入台灣後，有病徵立即通報我國衛生機關的切結書。

而對於安置在集中隔離檢驗所的武漢台商，陳時中強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適會依規定後送就醫，場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，民眾可放心。

▲外交部宣布，2/7起14日內曾入境中國大陸或居住當地的外籍人士，一律限制入境台灣。（圖／記者賴文萱攝，資料照）