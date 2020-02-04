回任副發言人還在跑流程　黃瀞瑩笑：以「市民」身份出席活動

▲熊讚與學姐邀民眾搖元宵逛燈節。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導



台北燈節即將在8日起跑，學姐黃瀞瑩4日出席活動，與熊讚一同搖元宵宣傳燈節。黃瀞瑩笑稱，她是以市民身份出席，整個府內動起來在做防疫，該辦的活動照常走，「人事的部分再等一等也沒關係」。

黃瀞瑩表示，她是以一般市民身份響應台北燈節，這是北市重要活動，也是新年之後第一個北市可以參加活動。至於回鍋副發言人嗎？黃瀞瑩說，應該會，但是流程還在跑，現在最重要的工作是防疫措施，整個府內動起來在做防疫，該辦的活動照常走，「人事的部分再等一等也沒關係」。

對於防疫措施，觀傳局長劉奕霆表示，召開非常多次防疫相關會議，活動會針對規模縮減，會再舉辦過程中服務台、業務站都會有相關防疫的資訊與宣導，也會備有額溫槍、酒精等，給民眾安全的環境賞燈。

劉奕霆表示，燈節是人潮聚集地方，鼓勵大家如果有口罩，戴著是比較好，政府也建議說健康民眾不一定要戴，這是民眾個人意願，但是在人潮聚集地方，建議戴的比較好一點。

劉奕霆強調，去年燈節破400萬，今天多了南港燈區，總共是雙主場，因此在人潮的評估，至少應該跟去年一樣，嗆贏多少會影響，還是要等到燈節舉辦活後，才能有明確人數統計。