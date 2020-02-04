20萬元含苞百合凍傷恐只補助1萬　江啟臣急喊：差太多了

▲江啟臣會勘災損農作物，要求提高補助金額。（圖／江啟臣服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

1月下旬連日寒流來襲，台中新社地區接近0度，低溫造成葡萄、百合、枇杷、梨穗等多項農作物受損，登記角逐國民黨主席的立委江啟臣4日會勘後表示，百合花每分地種植成本在20至30萬之間，但依照天然災害補助辦法只補助1萬元，相差太多，他要求調高，但農糧署人員則表示，還要評估是否達到補助標準。

受到1月下旬的寒流影響，新社地區許多農作物都出現凍傷受損情形，農民損失慘重，以百合花卉為例，初估有60至80萬球花苞凍傷，影響開花；文心蘭幼苗亦遭凍傷；將近50公頃的葡萄園遭受霜害，葉子枯萎，影響未來開花、結果。

農民表示，以前也曾有過寒害，但這次受害範圍較大，而且大多是剛萌芽時即凍傷，目前自己初估損失金額近40萬元，希望農糧署能拿出具體作為解決問題，不要讓農民老是看天吃飯，面對災害來臨時又無所適從，甚至血本無歸。

江啟臣強調，針對花卉等高經濟價值作物，要求農糧署啟動天然災害救助，並且評估提高補助金額，以百合花為例，每分地種植成本20至30萬元，若依每分地天然災害救助辦法只有1萬元，對農民而言根本是杯水車薪。

農糧署表示，根據現勘情況，低溫確實對農作物造成傷害，但仍必須以實際受害面積與災損情況作評估，決定是否達到天然災害救助標準，至於提高花卉補助金額一事，農糧署會協同相關單位研議。

►生火了！連我媽都用到發光