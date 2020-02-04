疫情蔓延觀光業受衝擊　新北觀旅局獻10條「全戶外」旅遊路線

▲新北市觀旅局提供10條戶外旅遊路線，新北市各觀光區皆做好防疫措施。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

武漢肺炎持續延燒，針對新北市境內觀光業可能受到的巨大衝擊，觀旅局長張其強4日表示，面對疫情爆發，國內觀光產業是首當其衝，新北觀旅局近日規劃了10條戶外旅遊路線，提供民眾、企業、學校舉辦小旅行。

對新北來說，六天的春節年假時主要風景區遊客數暫不受影響，但其中很大一部分，就是國內遊客彌補了國外遊客的缺口，因此將會全力爭取國內市場，也呼籲民眾生活應維持正常，把原本計畫出國玩的錢留在國內。

張其強表示，觀旅局近日規劃了十條戶外旅遊路線，沒有密閉空間，都在空曠的大自然環境下進行，同時採預約制，人數上有所限制，不會有人擠人的情況，搭配附近旅館的住宿優惠和在地體驗。

他提出，包括從淡水到貢寮的「青春山海線」，就有包括貢寮鮑一日遊的漁村小旅行、夜訪沙蟹、農村體驗等親子活動，或是配合當令食材推出的九孔海鮮粥、小卷米粉湯等現撈海鮮品嚐，或是，最近一年相當熱門的「淡蘭古道」，也推出了走讀淡蘭結合在地有機小農食材的「淡蘭食光時光」等。

張其強表示，企業的員工旅行、學校的戶外教學、公務機關的自強活動，甚至各縣市的里民活動，都能夠多多選擇新北市這十條，完全以戶外活動為主的遊程，搭配兩天一夜或三天兩夜的國內小旅行，目前就有搭乘郵輪的國際觀光客，在基隆下船後，選擇鄰近的北海岸和東北角，作為認識台灣的第一站。