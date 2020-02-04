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和泰產險董事長由「前全球人壽總經理」張永固出任　劉源森續任副董事長

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▲和泰產物保險，和泰產險。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲和泰產物保險改選董事。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

和泰汽車集團代公告，和泰產物保險3日舉行股東臨時會改選董事，由於和泰產險董事長鄭林經任期屆滿，改選後由前全球人壽總經理張永固擔任和泰產險董事長，而副董事長仍由劉源森擔任；至於新任董事長及副董事長生效日期，則在金管會審查核准後正式生效。

鄭林經擔任一屆和泰產險董事長後，計畫陪伴在美國的家人，他去年12月也寫信給和泰集團高層表達另有生涯規劃；負責開拓和泰集團保險事業的副董事長劉源森，一直被各界視為「準董事長」，卻因金管會保險局規定，保險公司負責人必須要有保險業工作經驗達5年以上，因此劉源森續任副董事長，由張永固擔任和泰產險董事長。

張永固於全球人壽2012年標得國華人壽時出任總經理，利用2年時間協助兩家壽險公司合併。他於全球人壽期間，安撫內外勤人員情緒與士氣激勵，並規劃核心新系統升級轉型，同時兼顧開展業務，完成階段性任務後於2015年3月退休，此次由和泰汽車集團延攬擔任和泰產險公司董事長。

此外，改選後董事分別為和展投資股份有限公司法人代表劉源森、陳建州、蔡燕紅、詹文全、張永固、章明純等人出任；獨立董事分別為簡松棋、黎昌州及陳吉珍。

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