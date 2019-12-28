運動突發意外也有保障！產險業推出健身保障專案　一年保費不到3000元

▲民眾喜愛健身，產險業也針對健身傷害提供保障。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

國民運動健身風氣漸盛，據統計，台灣健身房登記營業數量近400家，使用人口數近58萬人，規律運動人口比率約33%，與運動相關的「揮汗經濟」產業日漸蓬勃發展，運動健身成為國人日常生活的一部分，那麼出門運動，民眾也要了解自己的保障是否足夠。

和泰產險表示，運動突發事件百百種，出入運動場所、健身房，不少民眾碰過置物櫃裡的錢包證件、自宅鑰匙不翼而飛，求助無門只好自認倒楣；除此之外，多人在同一個空間運動，不慎揮拍揮桿打到旁人、重訓槓片啞鈴砸到旁人，這樣無法預期的意外狀況，倘若對方索賠醫療費用該怎麼辦？

針對熱愛運動的民眾，和泰產險獨家推出專屬運動族群的「健健美」專案，專案內容包含傷害醫療給付實支實付保險、門診手術保險、特別看護保險等意外傷害保險的必備項目，同時針對運動族群的特殊性質，專案特別加值包含個人綜合保障保險。

舉凡信用卡遺失、個人證件重置、自宅鑰匙不見等狀況，甚至是造成他人意外傷害、運動器材損壞的損害賠償責任，都能透過個人綜合保險的部分來保障相關的意外損失，讓民眾放心揮汗不怕意外突發狀況，保持最佳運動表現。

和泰產險表示，隨著運動風氣漸長，許多民眾紛紛加入健身房，相關月費、會員費用每月平均1000至1500元不等，現在透過和泰線上投保網投保專案，基本型一年保費不到3000元，平均每月費用比健身房月費還要低出許多。

該專案內容顯示，除了保障從事運動期間，在日常生活也能同享全面保障，在活動期間內投保還有機會抽中品牌氣炸鍋，讓在意健康的保戶更能從裡到外享受健康。和泰產險提醒，揮汗運動之餘，也別忘自身保障及安全，才能保持健康並活力滿滿。