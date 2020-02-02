台南市府3局處首長換人　蘇恩恩重回任新聞處長

▲台南市政府新任新聞處長，由前新聞處長蘇恩恩接任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府過年後局處首長人事異動2月1日生效，原觀光旅遊局長陳信安、環保局長林淵淙、新聞處長劉怡伶3人，另有生涯規畫請辭，新任新聞處長由前新聞處長蘇恩恩接任，觀旅局長則由台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧接任。

台南市長黃偉哲滿週年，市府小內閣去年底開始出現第一波人事異動，經發局長郭阿梅因生涯規畫於2019年12月請辭，農業局長李朝塘今年初轉任秘書處處長，農業局長由副局長代理，法制處副處長尤天厚則升任法制處長。

而後社會局長黃志中離職回歸高雄醫學大學附設醫院回歸醫界，由台南市社會局前副局長陳榮枝接任，經發局長由高雄市政府捷運工程局前局長陳凱凌接任。接下來觀光旅遊局長陳信安、環保局長林淵淙、新聞處長劉怡伶，則各因生涯規畫請辭，任期到1月31日。

新任新聞處長蘇恩恩，媒體記者出身，係資深媒體人，在原台南市政府時期，即擔任過張燦鍙及許添財兩位市長之台南市政府新聞處長達10年，有極為豐富的行政經歷，此次重回合併後的台南市政府新聞處長，可說是駕輕就熟，業務無縫接軌。新任觀旅局長的郭貞慧將於2月3日正式上任，郭貞慧是台南市台日友好交流協會理事長，台日交流都相當有經驗，推動國內外觀光旅遊，行銷台南市令人期待。環保局長則暫由副局長陳幸芬代理