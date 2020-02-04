天津再開3座「小湯山」　56病例備2130張床位

▲武漢火神山醫院內部。（圖／翻攝自微博）

實習記者崔子柔／綜合報導

天津市新型冠狀病毒疫情防控工作指揮部決定，擴大「小湯山」海河醫院的接診規模，讓天津市海濱人民醫院、天津醫科大學總醫院空港醫院、天津市津南醫院（新址）作為肺炎救治定點醫院，共有2130張床位，是該市目前感染者的38倍多。

根據《人民報》報導，天津市截至3日共有56病例確診新型冠狀病毒，原「小湯山」海河醫院有600張床位，市防控指揮部決定再備3座「小湯山」，預留天津醫科大學總醫院空港醫院、海濱人民醫院各500張床位，以及津南醫院530張床位。

2003年SARS病毒爆發，北京在小湯山建立一個治療感染者的臨時醫院，最後病情才得以控制和解決，此後就稱這種類似臨時集中治療的傳染病防治醫院為小湯山。

▲武漢火神山醫院建造過程。（圖／翻攝自微博／@XHJapanese）

火神山醫院25日開工，2日正式完工，據中央軍委習近平批准，解放軍將抽1400名醫護人員前往武漢，承擔「火神山」武漢肺炎專科醫院醫療任務。