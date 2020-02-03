廣東中山出現「首宗重症孕婦」　赴湖北探親6天後發病

▲目前還沒有足夠的數據來證實新型冠狀病毒感染有沒有母胎傳播的風險，非本文當事人。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎截至3日上午累計確診1.7萬例，廣東省中山市3日上午通報新增病例情況，截至2日24時累計25宗確診病例，新增4宗，其中包括首宗重症孕婦病例。該位患者今年31歲，於16日至24日到湖北探親，30日發病開始出現咽痛等輕症，後加重病情，2日接受隔離治療。

具體病例情況

第一例：彭某，女，31歲，孕婦，住橫欄鎮，1月16-24日到湖北探親，30日發病，開始出現咽痛等輕症，後加重病情，2日隔離治療，目前是中山首宗重症，主要軌跡是陽光花園。

第二例：胡某，女，3歲8個月，住東區，1月22-25日隨4名家人到湖北黃石外出，家人均確診，1月31日發病，主要軌跡星光禮寓。

第三例：唐某，女，35歲，住西區，1月18-26日到湖北武漢探親，26日到中山，途中發病，主要軌跡是港航華庭。

第四例：蘇某，男，41歲，住黃圃鎮，常駐湖北孝感，1月26日從雲南回來中山，1月28日發病，主要軌跡澳城花園。

▲武漢肺炎疫情圖。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

據《第一財經》報導，北京大學第三醫院產科主任趙揚玉近日曾指出，目前還沒有足夠的數據來證實新型冠狀病毒感染有沒有母胎傳播的風險，例如說孕婦確診這樣的疾病，能不能繼續妊娠，醫師會綜合病人的具體情況，必要時需要和產科在內的醫生，包括傳染病的醫生，重症ICU的醫生，包括新生兒科的醫生共同討論，到底是繼續妊娠還是終止妊娠，最主要的考慮的點是在孕婦，要保證孕婦的安全為前提，這是最重要的。

趙揚玉強調，不管怎麼樣，只要妊娠早期的發熱，持續的高熱，或是持續時間比較長的高熱，病毒對早孕期的胚胎組織還是有一定危害的，還是需要關注的。

▼最新疫情數據。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）