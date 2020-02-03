視同作戰！侯友宜視察專責消防分隊　新北強化防疫措施

▲ 防疫視同作戰！侯友宜視察專責消防分隊，新北強化防疫措施。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

防疫視同作戰！因應武漢肺炎疫情持續延燒，新北市政府消防局成立8個專責防疫分隊，市長侯友宜2日前往新莊區裕民分隊視察「護送疑似感染肺炎個案」之標準流程，肯定第一線消防防疫人員落實防疫準備工作，同時感謝其堅守崗位。

2日裕民消防分隊演練「疑似武漢肺炎病患」運送防疫措施、後送流程及防護衣等裝備穿脫及消毒，真實呈現當疫情發生時，第一時間接獲指揮中心通報疑似個案時，防疫人員會依SOP進行護目鏡、N95口罩、長短鞋套、防護衣、帽套及手套等防護措施穿戴，並依衛生局防疫專線指示將病患送往就近隔離醫院，並同時請醫院預先做防護準備，將病患有效率的後送至醫院。

▲ 防疫專責救護演練。

侯友宜表示，防疫的標準流程不容輕忽，裕民消防分隊的演練非常確實，第一線的防疫人員必須先落實自我防護，保護市民的生命安全。市長強調，唯有平日精實的演練，才能在真正接獲任務時更順暢、立即的完成任務，並確保在護送過程中安全無虞，避免造成病毒更大的擴散。

侯友宜指出，平時負責市民緊急救護服務的消防局，此次在武漢肺炎防疫期間也扮演重要角色，特別成立8個專責防疫分隊、設置防疫專責救護車輛及專責救護人員，負責載送疑似嚴重特殊傳染性肺炎患者，並配合專業醫師的指導，盼用最嚴格的標準、最嚴謹的態度安全的護送病患就醫。

▲ 侯友宜出席防疫專責救護演練落實自身防疫工作。

此外，針對近近日熱議的口罩供應不足問題，侯友宜說，目前口罩由中央政府統一調配，昨日晚間他也分別到新北市部分地區共4家超商、藥妝店等嘗試購買口罩，希望瞭解民眾購買口罩的實際情形，發現確實有購買不到或排隊等情況。

侯友宜呼籲中央政府，正視民眾購買不到口罩所引發的民怨問題，口罩物資的調配從生產源頭的量、物流的運送到末端的據點，都應該清楚公布給民眾瞭解，資訊越公開、越透明、越能夠將口罩資源即時送到民眾手中，也才能讓民眾放心，相信政府與民間團結一心是應對疫情最正確的態度。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。