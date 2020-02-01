路上一堆戴口罩「露出鼻孔」　急診主任曝真心話：何苦跟我們搶醫療口罩？

▲戴口罩露出鼻孔無法達到防護效果。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，台灣掀起搶口罩潮，路上也有許多民眾戴口罩。新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉分享一位醫學中心急診主任的所見所聞，讓他直呼「今天看到最中肯的啦，路上一堆這種。」

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情蔓延全世界，造成人心惶惶，在預期心理下，造成許多民眾瘋搶、囤積口罩的現象。為了防止這個現象，行政院除了統一徵用口罩之外，也將外科口罩列為《刑法》251條的物品，並且即刻生效。

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刑法251條內容為，「意圖抬高交易價格，囤積下列物品之一，無正當理由不應市銷售者」，處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

▲▼現在路上民眾幾乎都戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

而白永嘉今天（1日）在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書表示，一位醫學中心急診主任的臉書說到：「我好想對戴著口罩卻用鼻孔看我的民眾說，其實你戴哪一種質料的口罩都差不多，又何苦跟我們搶醫療用口罩呢？」他寫道，「哈哈，今天看到最中肯的啦，路上一堆這種。」

對此，許多網友留言，「還有一講話就把口罩拉下來的」、「這個星期門診遇到幾位口罩都是戴反的，有金屬壓條的是在外面啊」、「還有口罩戴在下巴的」、「沒有正確戴好口罩，跟沒戴差不多吧！真的就別浪費了，留給需要的人還實在些。」