▲武漢肺炎第10例「密切接觸者」達12人，全需居家隔離至2/7。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，第9例確診個案的丈夫，今（31）日遭驗出新型冠狀病毒陽性，成為第10例確診個案。由於當時並未發燒，僅有咳嗽、流鼻水，遭判定為一般感冒，為台灣首例漏網輕症，但在呼吸道檢出病毒基因片段後，已回推為確診個案，目前密切接觸者共有12人，全被要求居家隔離，將密切監測到2月7日。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第10例確診個案為30日公布第9例個案之丈夫，年紀約40多歲，原列為接觸者，經衛生單位進一步調查發現其2019年9月至中國大陸武漢工作，今年1月12日返台，於1月21日出現上呼吸道症狀，22日曾就醫檢查無肺炎情形故診斷為一般感冒，衛生單位30日進行採檢，今日檢出新型冠狀病毒陽性確診，研判第9例個案是遭本個案感染，為一起境外移入個案導致之本土家庭群聚事件。

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中央流行疫情指揮中心統計，截至昨日，共有829名疑似通報個案，583名排除、237名隔離檢驗中。而前9名確診個案狀況穩定，持續隔離住院，總接觸者達465人，其中32人有症狀已通報，24例二採陰性、8例檢驗中（6例二採檢驗、2例尚無檢驗結果）。

指揮中心再次呼籲，春節假期即將結束，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。