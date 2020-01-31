口罩荒不用怕！經濟部徵召10家業者生產　2/1～2/15每日400萬片

▲全聯口罩缺貨。（圖／業者提供）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎影響，防疫工具口罩搶購一空，雖然中央緊急調度，不少賣場如全聯等仍缺貨。經濟部表示，已徵集10家業者，2月1日起至15日每日將供應醫療及防疫人員400萬片口罩，其中提供民生使用200萬片口罩。

400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用；60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用；其餘200萬片釋出給四大超商，全台維持每人限買1至3片。

請繼續往下閱讀...

經濟部工業局副局長楊志清表示，有陸續在徵用口罩業者，已拿到徵用書的有25家業者，今日會再發放15家業者的徵用書，但剩餘的15家業者產能相對較小，每日約可增加40萬片口罩。

楊志清表示，口罩價格牽涉物流、鋪貨、包裝等人力成本，溝通協調後定價6元，至於是否參考國外作法，憑身分證限購，將由指揮中心統一參考決定。另目前通路為四大超商與醫院附近店家，之後是否開放其他賣場，會依照徵用情況調配。

中央流行疫情指揮中心重申，健康民眾不必一律戴口罩，應將資源留給有需要的人。建議有慢性病、感冒者，或至壅擠通風不良處時，再配戴口罩。

經濟部昨（30）日召開口罩調度會議，並表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，維持每人限買1至3片，口罩售價則由每片8元降至6元。

經濟部表示，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元。目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

▲為預防感染，路上行人多配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）