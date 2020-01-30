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去年10月買一大箱口罩！媽無奈「用不到這麼多」　先知妹曝：她現在超開心

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲去年買的一箱口罩，讓媽媽現在超開心。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情擴散，搶購潮造成口罩大缺貨，其中好市多（COSTCO）的口罩大容量又平價，本來並不是搶手的商品，但現在一上架就秒殺，想買恐怕也買不到。就有女網友去年10月多在好市多買一大箱醫療口罩，當時媽媽超級無奈，因為原PO堅持要買，但其實根本用不到這麼多，「現在我媽超開心的，根本用不完。」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，只見她買了一盒200片裝的中衛醫療口罩，文中表示「去年10月多買這一大箱，我媽超級無奈的」，並說是她堅持要買，可是根本用不到這麼多，現在媽媽超開心的，因為根本用不完，也不用擔心沒口罩可用。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲去年10月買的時候，原PO媽還很無奈。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，網友紛紛留言，「好羨慕XD」、「上個月去就已經買不到了」、「抱怨文突然變成炫耀文」、「全台灣都羨慕你啊」、「有買有保庇」、「媽媽會覺得妳是先知」、「低調啊～」、「先見之明。」有人則留言提醒，這幾天大家可以準備去買口罩，「中衛是說，昨天開始出貨康是美，今天出貨好市多，所以這幾天各通路就陸續會上架。」

還有網友秀出之前就買來放著的照片，慶幸自己有買，「我老公當時也說買這個幹嘛」、「我也是很慶幸黑五去的時候隨手拿了一盒……可以用好久」、「我們也是，某天逛好市多，看到這組，明明家裡還有，硬要拿，結果感謝老天讓我們當初拿了一盒」、「我也是去年看到這個口罩，覺得『顏色好好看喔』，就買了一盒回家，孰不知～第一次覺得囤貨囤的好啊！」

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