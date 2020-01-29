星巴克湖北全省分店暫停營運外送　大陸4300家門市已關逾半

▲星巴克日前宣布關閉湖北省境內所有分店。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，星巴克日前決定先暫停在中國的部分業務，據悉在中國大陸全境擁有大約4300家分店，目前已經關閉超過2000家。而早在農曆年前，業者就已經宣布將在春節期間，關閉所有湖北省地區的分店門市，並暫停外送服務。

根據CNN報導，星巴克國際部門總裁卡爾夫（John Culver）表示，由於過去幾週的疫情急速上升，因此星巴克每天都在評估關店的相關事宜，他們也持續監控和調整中國所有分店的營運措施，目前的情況只是暫時性的措施。

卡爾夫也提到，目前在中國照常營運的門市仍然會提供外送服務，不過送餐時段可能和以往有所不同，且餐點也會比較少，但主要仍然是看市場影響狀況來決定。

▲星巴克CEO表示希望在官方的抗疫行動中扮演建設性的角色。（圖／達志影像／美聯社）



星巴克的CEO凱文（Kevin R. Johnson）則說，目前中國市場的目標有兩大重點，其中一點是公司夥伴（員工）和顧客的健康福祉，另外一點就是希望在官方的抗疫行動中扮演建設性的角色。

除了星巴克外，麥當勞也在先前宣布關閉湖北省境內5座城市的所有分店，包括武漢、黃岡、潛江、仙桃和鄂州市，其他正常營運的分店則必須確實做好衛生清潔，包括員工需戴口罩、做餐點前需按步驟消毒等，同時也研嚴格監控員工是否有感冒現象，一有輕微狀況就會立刻送回家。

▲民眾出門務必戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

武漢肺炎至今在全球確診人數已高達6000多位，死亡人數過百，民眾出門務必配戴口罩、勤洗手，盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要外出。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。