　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

星巴克湖北全省分店暫停營運外送　大陸4300家門市已關逾半

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲星巴克日前宣布關閉湖北省境內所有分店。（圖／達志影像／美聯社）

▲星巴克日前宣布關閉湖北省境內所有分店。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，星巴克日前決定先暫停在中國的部分業務，據悉在中國大陸全境擁有大約4300家分店，目前已經關閉超過2000家。而早在農曆年前，業者就已經宣布將在春節期間，關閉所有湖北省地區的分店門市，並暫停外送服務。

根據CNN報導，星巴克國際部門總裁卡爾夫（John Culver）表示，由於過去幾週的疫情急速上升，因此星巴克每天都在評估關店的相關事宜，他們也持續監控和調整中國所有分店的營運措施，目前的情況只是暫時性的措施。

卡爾夫也提到，目前在中國照常營運的門市仍然會提供外送服務，不過送餐時段可能和以往有所不同，且餐點也會比較少，但主要仍然是看市場影響狀況來決定。

▲星巴克CEO表示希望在官方的抗疫行動中扮演建設性的角色。（圖／達志影像／美聯社）

▲星巴克CEO表示希望在官方的抗疫行動中扮演建設性的角色。（圖／達志影像／美聯社）

星巴克的CEO凱文（Kevin R. Johnson）則說，目前中國市場的目標有兩大重點，其中一點是公司夥伴（員工）和顧客的健康福祉，另外一點就是希望在官方的抗疫行動中扮演建設性的角色。

除了星巴克外，麥當勞也在先前宣布關閉湖北省境內5座城市的所有分店，包括武漢、黃岡、潛江、仙桃和鄂州市，其他正常營運的分店則必須確實做好衛生清潔，包括員工需戴口罩、做餐點前需按步驟消毒等，同時也研嚴格監控員工是否有感冒現象，一有輕微狀況就會立刻送回家。

▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾出門務必戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

武漢肺炎至今在全球確診人數已高達6000多位，死亡人數過百，民眾出門務必配戴口罩、勤洗手，盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要外出。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

ET快訊
開工不憂鬱！「大熱美只要1元」　4大超商咖啡優惠曝光
環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎約再10天達到高峰！　鐘南山：之後不會再「大規模增加」

疑似病例在減少　陸專家：武漢肺炎疫情可能元宵節前好轉

19武漢人日本搭飛機！遭上海旅客舉報「偷吃退燒藥」...回國後被「集中隔離」

日本撤僑班機載206人返國…數人發燒、咳嗽！外務省呼籲隔離2週

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

加速疫苗研發！阿里雲向全球免費開放AI算力　馬雲基金會也捐贈4.3億

山東直達東北！斥資3000億人幣煙大海底隧道　上報發改委審批

不斷更新／日本境內人傳人第二例！女導遊和巴士司機　載武漢團客確診感染

抗煞專家馬靖：2月6日是疫情關鍵　「各年齡段」都可能感染

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

加速疫苗研發！阿里雲向全球免費開放AI算力　馬雲基金會也捐贈4.3億

山東直達東北！斥資3000億人幣煙大海底隧道　上報發改委審批

不斷更新／日本境內人傳人第二例！女導遊和巴士司機　載武漢團客確診感染

抗煞專家馬靖：2月6日是疫情關鍵　「各年齡段」都可能感染

武漢肺炎患者抗病過程曝！「連燒6天6夜、1天喝50斤水」

「病毒在毛衣存活時間短！」陸專家說明：存活可能性很小

武漢肺炎確診6081例！陸專家：疫情控制到正月十五有明顯成效

「出院的人愈來愈多」　武漢肺炎疫情出現轉折？前中醫總指揮說話

中華男籃未來新勢力　林庭謙、唐維傑、高國豪夢幻後場成型

絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

詹子晴帶媽登遊艇出海...瘋玩狼人殺　出妙招遞紅酒治暈船

想發財必看！2020年「12生肖運勢」完整公開　屬猴會閃婚、兔小心血光災

營養師曝最低熱量冷門火鍋！　「4字口訣」吃鍋順序：降低卡路里攝取

武漢肺炎台灣累積8個案　460接觸者率先實施電子監控

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

武漢肺炎患者抗病過程曝！

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

沒錢治武漢肺炎　孕婦僅12天病逝

更／港增至10例！感染者同乘系統上線

陸生po抗議信　要求教育部道歉

防武漢肺炎　陸民眾自製超狂面具

陸專家：新型冠狀病毒比SARS狡猾

快訊／習近平對解放軍做出重要指示！

武漢殯儀賺黑心錢　火化運輸要5萬

加速疫苗研發！阿里雲向全球免費開放AI算力

參加同學會「6男確診武漢肺炎」：平均年齡22歲

北京確診111例　疫情進入擴散期

海帶為什麼要打結？　營養師揭露「2功用」

多宅在家防疫！　成人網「免費看100部片」

更多熱門

相關新聞

馬英九辦公室：兩岸應共同防治武漢肺炎

馬英九辦公室：兩岸應共同防治武漢肺炎

行政院長蘇貞昌宣布口罩暫停出口1個月，引發藝人撻伐。前總統馬英九原本批評不捐口罩顯示器度不夠，他29日上午改口，應在台灣供應無虞情況下出口。馬英九辦公室上午也發出新聞稿表示，台灣行有餘力下可提供大陸物資。

雷神山醫院規模擴大　病床增至1600張

雷神山醫院規模擴大　病床增至1600張

武漢肺炎爆本土感染！彰基貫徹防疫政策

武漢肺炎爆本土感染！彰基貫徹防疫政策

馬辦：政府應瞭解為何買不到口罩　清查是否惡意囤積

馬辦：政府應瞭解為何買不到口罩　清查是否惡意囤積

五月天捐2千萬助武漢　「酸民全閉嘴」原因曝光

五月天捐2千萬助武漢　「酸民全閉嘴」原因曝光

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒星巴克口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

武漢肺炎患者抗病過程曝！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

去海島玩　她看清渣男放生

陸生斥台違背人權　賴清德回應

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

收假不憂鬱！限量大熱美只要1元

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

談「禁口罩出口」　韓國瑜：不聰明

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面