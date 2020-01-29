快訊／賴清德支持跟對岸合作抗疫被撻伐　蘇貞昌：有餘力都樂於助人

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌29日親赴「中央流行疫情指揮中心」視察，會前針對副總統當選人賴清德認為應該跟對岸合作抗疫，但遭到綠營支持者撻伐一事表示，政府行有餘力都樂於幫助別人，任何地方都一樣，口罩限制出口也是保護國人要用口罩，並沒有針對哪一個國家，「賴清德的意思跟政府意思完全一樣」。

蘇貞昌表示，賴清德很悽楚，大家是全球一起在防疫，當然自救才能救人，所以政府行有餘力都樂於幫助別人，任何地方的人都一樣，限制出口也是要保護國人要用口罩，口罩足夠，並沒有針對哪一個國家，「賴清德的意思跟政府意思完全一樣，都一樣照顧國人樂於助人」。

另外，針對藝人范瑋琪在私人帳號發文，痛批行政院長蘇貞昌禁止口罩出口一個月，是一件低俗、沒人格的臭流氓行為，甚至用字粗鄙地說，「我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息」。

此番言論在網路掀起撻伐與討論，她在28日火速發文道歉。對此，蘇貞昌29日受訪時說，做為行政院長一定為國人健康嚴格把關，她（指范瑋琪）也已經道歉，不必一般見識，出發點不同、心態不同、講不同的話也不必計較。