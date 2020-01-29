好想去幸福企業上班！網友精選好公司10大條件　年後轉職參考清單上手

▲農曆年後是公司人事異動的高峰期，不少員工為了更好的薪資或工作環境而選擇跳槽。（圖／翻攝自Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

農曆年假即將進入尾聲，很快就要開工上班，心情得好好整頓一下，新的一年除了要面對新的工作任務，還可能一到公司才發現有同事離職了，新的一年公司通常會有一波人事變動，不少人選在領完年終後轉職，除了跳槽到薪水更高的公司，也可能是再也受不了原公司那少得可憐的福利制度，雖然職涯期望人人不同，不過DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，羅列出網友心目中最棒的企業「幸福條件」，若有公司擁有以下列出的10點條件，那可不只是幸福企業，簡直就是「天堂」企業了呀！

第10名：福利高於勞基法、同業

勞基法是用來保障勞工的最低標準權益，只是剛好達標的公司自然算不上「幸福企業」，福利得高於勞基法才能讓員工有感，如果待遇又比其他同業更好，像是提供生日支薪假、公司內有托兒專區等，那麼員工一定會更願意為公司付出。

第9名：三節、年終、分紅一個都不能少

員工日日辛苦為公司打拚，當公司賺了錢，可不能忘了這些勞苦功高的小螺絲釘們，分紅不但是一種鼓勵，更是企業重視人才的具體表現，一年之中的三節獎金和年終也具有同樣效果，拿到實質獎勵的員工心情好，會對公司更有凝聚力並帶來更高的產值。

第8名：上班時間彈性

太早上班爬不起來、老是遲到被扣錢；上晚班，下班後沒有朋友可以約，日子很無聊，朝九晚五就得擠尖峰時刻的大眾交通，超痛苦……關於上班時間，每個員工在意（能忍受）的點不同，要是能多點彈性讓員工「適性發展」，說不定連效率也會跟著提升，員工、企業雙贏。

第7名：員工旅遊、旅遊補助

不是只有孩子才會期待和同學一起去旅行，大人也會！公司提供補助的員工旅遊，讓單身者能趁機和自己心儀的同事相處，也讓其他人有機會看見彼此不同於公事上的一面，當然有家室的人也能在忙碌工作之餘，攜家帶眷出遊製造回憶。

第6名：團康、親子、家庭活動

員工是公司最重要的資產，員工們的家人當然也要愛屋及烏，不少公司已經會定期舉辦團康活動，像是企業園遊會、運動會等歡樂有趣的活動，同事之間拉近距離，一同參加的親屬也能一起眾樂樂，在一片正能量之中聚集了對公司的向心力。

第5名：薪資優於同業

工作很實際，就是要賺錢，好讓自己在社會上有安身立命之所，同行之中哪家企業的薪資更優渥，絕對是所有人關注的重點，而網友們在意的不光是固定薪資，還有加薪、升遷等攸關「薪情」的問題，大方以薪資回饋優秀員工的公司，不僅內部員工更有上進的動力，也會吸引條件更棒的人才前來，形成正向循環。

第4名：注重員工健康

現代人為工作付出的時間不可謂不多，一天上班8小時是基本盤，某些行業還必須常爆肝加班，員工們的健康是老闆必須守護的資產！不過健康檢查其實非常花錢又花時間，許多公司根本沒提供。也有些企業為了員工身體健康，除了基本的健康檢查，更舉行關注健康活動，像是步行大挑戰、單車馬拉松等，讓健康和工作可以兼得。

第3名：良好的工作環境

「我不是在公司，就是在前往公司的路上。」現代人忙於工作，有些人甚至待在公司的時間比在家裡還長，公司要是連基本設備都破舊不堪，那可真是讓人心涼一半，網友們表示不需要高級，但至少要讓人舒服放鬆。像是明亮空間、特殊裝潢設計，或是有遊戲間、休息室，如果還會補給超多食物，肯定讓員工在公司就像在家一樣自在。

第2名：休假優於勞基法

人又不是鐵打的，不可能一年365天都在工作，於是勞基法訂定了員工基本的休息時長，但員工們當然是希望假愈多愈好，高壓、高工時的工作會讓人心情低落、產生倦怠，這可不是企業所樂見的，給員工適度的休息，才能讓企業走更長遠的路。

第1名：完整員工成長、培訓計畫

許多新鮮人進入職場磨練，都希望最後能習得一身功夫，不過剛開始得面對眾多不熟悉的業務，心情又慌又怕，如果能有前輩們的指導，不但進步速度快還能少出些錯，公司的完善培訓制度和教育訓練，是讓公司和員工一起向上提升不可或缺的一環。

看了上述的「幸福條件」，雖說人比人會氣死人，但為了長達數十年的工作生涯，還是需要多多了解別人家的老闆都是怎麼「善待」自家員工的，除了羨慕，更能做為將來職涯規劃轉換的參考，為自己躋身幸福企業做準備。