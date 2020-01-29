職場陋習！菜鳥尾牙「被迫上台表現」…社畜洗板吐苦水：根本搞員工大會

▲有些員工尾牙還得自己上台表演。與本文無關。（示意圖／翻攝自pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

大家不久前剛吃完公司的尾牙，聚會上除了吃飯抽獎以外，通常還會安排表演炒熱氣氛，不過，有些公司會請員工自己準備娛樂節目，害很多人尾牙不僅不能放鬆看表演，還得花心思想才藝逗大家開心，更背負著表演不好會丟主管臉的壓力。

原PO在PTT表示，會請員工自己準備表演的公司，「要嘛就是平常太閒沒事做，要嘛就是公司太窮沒錢請外面的人來」，所以才要員工另外抽出時間想計畫、準備道具、彩排等等，忙於公事的同時還要擔心尾牙表演沒看頭，實在是蠟燭兩頭燒。

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▲工作已經很忙還得想表演取悅同事和長官。非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



PO文一出就引來很多網友大吐苦水，「公部門也要公務員上台表演耶，很X」、「浪費自己晚上休息時間，還花精力排練表演」、「本來是慰勞員工，變成勞工彩衣娛親，可悲」、「醫院都這樣啊，還要最菜的住院醫師上去耍」、「尾牙本來是要感謝員工的，現在變成搞員工來娛樂老闆了」、「表演不好還被別部門的笑」、「平常員工做牛做馬累得要死，在尾牙這個公司感謝員工的活動裡竟然還要出來表演，真他X廢到炸。」甚至不少人氣到想直接取消尾牙，「我建議取消尾牙更好，每次都搞到很晚，回家都十點多，很不喜歡，尤其是沒抽中獎，更嘔。」

不過，有些公司是採自願報名，利用紅包吸引員工上台表演，這種方式員工們比較能接受，「我們自願上台紅包一萬，還可以上班時間偷練」、「我們公司會給錢，而且是自願報名的 ，我覺得還好」、「如果是自願上台然後給錢，那倒可以。」

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