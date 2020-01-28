鼠年最旺3工作出爐！鹿港天后宮抽百業籤　開春遇武漢肺炎…工業製藥運勢曝

▲鹿港天后宮抽百業籤，今年「最旺3大工作」出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化鹿港天后宮每年春節初四都會遵循傳統，舉行抽籤儀式，特別的是，他們未與其他寺廟一樣抽國運籤，而是抽「行業籤」，也就是百業籤，預測今年各行業的運勢。28日抽籤結果出爐，排名前3行業分別是百貨業、肥料業、養殖業，比較不好是工業製藥業抽出第66首籤詩「陰謀詭計日益精 神目如電雷霆驚 人有千算天一算 自作自受最分明」，意味要小心經營，讓信眾參考。

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▲▼鹿港天后宮大年初四抽百業籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

建廟400年間未抽國運籤，廟方回應，鹿港天后宮已歷史百年，因此遵循傳統於每年大年初四抽出行業籤，而行業籤是媽祖給信眾的訊息，「抽到運勢好的行業，就去努力，運勢差一點也不要灰心喪志，而是更要加油」，並表示，只要各行各業好，人民生活就好，其實行業籤和國運籤概念相同。

鹿港天后宮28日上午從40個行業抽出籤詩提供信眾參考，今年運勢最旺的三大行業，依序分別是日用百貨、肥料及養殖業，其中前2名都是上上籤，第3名養殖業是上籤。而恰巧的是，大年初一南瑤宮抽出的四季籤，其中有關生意的「生理籤」，籤詩為「颶風未成吉，驚危在眼前，憂心雖未定，始終不安然」，註解為「妲己暗害姜子牙」，與今天鹿港天后宮工業製藥業抽出第66首籤詩「陰謀詭計日益精 神目如電雷霆驚 人有千算天一算 自作自受最分明」，籤詩幾乎都說了「驚」，意味要小心經營，就有民眾認為，今年一開春就遇到「武漢肺炎」，與醫藥業大有關聯，媽祖的籤詩應該是要大家多注意小心，保護自己最重要。

▲鹿港天后宮抽百業籤，製藥業抽出第66首籤詩，意味要小心經營。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港天后宮抽百業籤，今年「最旺3大工作」出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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