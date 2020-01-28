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武漢肺炎台灣連兩天確診「已第五例」　健保併入境資料武漢返台插卡即知

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▲▼0127指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥,中央流行疫情指揮中心執行官周志浩,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,健保署長李伯璋,交通部次長祁文中。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者楊詩益攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，當地累積病例已經來到2744例，且有80例死亡，除西藏自制區以外各省市都有病例發生；而台灣則連續兩天都有確定病例，中央流行疫情指揮中心27日公布，第5例境外移入病例為中部50多歲女性，去年10月下旬就在武漢工作，1月20日和台灣首例女台商搭同一班機回國，返台後5天出現症狀，就醫隔離並確診。健保署方面為了讓臨床醫師能更即時掌握患者是否有武漢旅遊史，27日起串連入境資料，一插健保卡就可獲得相關提醒。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說明，個案去(2019)年10月下旬赴中國大陸武漢工作，無華南海鮮市場活動史及禽畜接觸史，今年1月20日返台，班機上同時有台灣首例確診個案女性台商，後來個案於25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今(27)日確診，目前個案病情穩定。

請繼續往下閱讀...

指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥進一步說明，第五例個案與首例機上座位較遠，相隔20幾排，經整體評估在武漢當地就感染的機會較大。

也由於首例確診，這名女性被列為相關的接觸者需密切觀察，個案發燒前已避免外出，也多配戴口罩，自訴活動史僅有在開放空間運動，另冠狀病毒得在發病之後才有傳染力，個案發燒後隨及安排就醫隔離，目前主要接觸者為自己的丈夫，衛生單位還在進行相關疫情調查。

▲▼0127指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥,中央流行疫情指揮中心執行官周志浩,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,健保署長李伯璋,交通部次長祁文中。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥。（圖／記者楊詩益攝）

指揮中心統計，26日國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)。5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。

中央健保署長李伯璋也於會中宣布，健保系統即起串連武漢入境資料，當患者14天內曾從武漢返台，插入健保卡就可從健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要中顯示旅遊史提示，讓醫療院所醫師診斷病人時可以及早掌握患者狀況，防堵疫情擴散。根據健保署統計，過去14天內從武漢返台且具有健保身份者共有1640人。

李伯璋表示，目前提醒以武漢旅遊史為主，後續預計會擴大至湖北省，並視其他地區風險再行加入；另也規劃連結武漢肺炎確診個案相關接觸者名單，同步顯示在系統業面中。

▲▼0127指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥,中央流行疫情指揮中心執行官周志浩,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,健保署長李伯璋,交通部次長祁文中。（圖／記者楊詩益攝）

▲健保署長李伯璋。（圖／記者楊詩益攝）

交通部次長祁文中表示，到27日中午為止，台灣已經沒有武漢團，另有一團湖北團也於下午出境，其他在台灣的大陸團還有308團共5499人，觀光局已請旅行社協助安排1/31前全數離境。

此外，國內傳出有從中國大陸返台旅客不配合檢疫，甚至還有人故意對檢疫人員咳嗽、嘻笑。陳時中會中也提出嚴正斥責，他強調，防疫不是遊戲，一旦有對第一線檢疫人員不配合，或者有任何不禮貌行為必定嚴懲，嚴重若妨礙公務甚至有刑責。

▲▼防疫絕非兒戲。（圖／衛福部提供）

▲防疫絕非兒戲。（圖／衛福部提供）

依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。

對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使公務員辭職，而施強暴脅迫者，亦同。犯前二項之罪，因而致公務員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

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