「別過來！」她抱著父母的遺照…從6樓頂「閉眼後仰」的剎那出現奇蹟！

▲女子抱著相框準備輕生。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名女子與父母感情極好，然而雙親在近年接連病逝，沉重的打擊讓她難以面對之後的人生，甚至一度懷疑是自己的出生給父母帶來厄運。日前下午，她看著與父母合照的相片，突然抱起相框，默默走上6樓頂，準備結束自己的生命！看到員警到場，女子驚恐說，「別過來！」接著持續倒退，她緊閉雙眼往後一仰！此時，奇蹟出現了。

據了解，附近居民看到花花（化名）一臉悲戚還抱著疑似遺照，直覺有異立刻報案，警、消人員衝上頂樓與花花四目相接，她哭了，並要求大家不准再靠近，接著閉眼後仰輕生，一名陳姓警員腎上腺素大爆發！衝上前飛撲拉住她的腳，眾人趕緊將女子救起來。

30歲的花花坐在屋頂啜泣，警消不敢大意，深怕一不小心又刺激到她的情緒。過了好一陣子，員警開始對女子溫情喊話，要女子多為逝世的父母想，「相信妳最愛的家人，也會希望妳好好的活下去，要為他們而活，妳可以的！」後來總算讓她回心轉意，決定好好面對接下來的人生。

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