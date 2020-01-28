離婚5月收「育兒津貼核定通知」…綠帽夫「多個兒子」傻眼　前妻淚：老王的

▲鍾女離婚前，與王姓男子發生關係懷孕，離婚後，竟於生產時拿張姓前夫的印章蓋在出生證明上，還去申請育兒津貼，張男直到收到通知才驚覺「綠到出汁」。（示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者羅志華／台北報導

台北張姓男子於2018年5月間，與鍾姓妻子離婚後，仍與她保持往來，並將印章交給她保管，不料張男竟於2018年10月間，收到區公所寄來的「育兒津貼核定通知書」，傻眼追問下，鍾姓前妻才哭著坦承離婚前與王姓男子性交懷孕，產子後竟拿他的印章蓋「生父欄」，去請育兒補助，讓他怒告2人妨害家庭，另告鍾姓前妻偽造文書。妨害家庭部分，張男與2人和解撤告，鍾女偽造文書部分，與張男和解後，判刑2月、緩刑2年。

張男與鍾女於2018年5月前，就因感情疏遠鮮少見面，離婚後，張男認為即使當不成夫妻，生活上仍可互相扶持，並基於先前的習慣，將印章保留在鍾女那，不料5個月後，竟收到區公所發的「育兒津貼核定通知書」，他傻眼追問下，才知道鍾女離婚前於2017年10月間，與另名王姓男子發生關係，並在2018年7月20日產下一子。

鍾女產子後，首要面臨孩子姓氏的問題，她竟拿著張男的章，蓋在「約定人父簽名或蓋章」欄位，約定孩子從母姓，又拿著這張證明書，到戶政事務所為小孩登記出生證明，並以張男為「生父」去申請育兒津貼。

張男一氣之下，對鍾女及張男提告妨害家庭，另對鍾女提告偽造文書，事後張男與2人和解撤告；偽造文書部分，張男與鍾女經調解成功撤告，北院判鍾女2月徒刑、緩刑2年。

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