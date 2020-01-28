淺眠兒戴耳罩「超Q小館長現形」！神撞臉老爸傻眼：以後不乖我也不敢打你

▲「館長」陳之漢。（圖／翻攝自館長直播）

記者張嘉晏／綜合報導

一名老爸買耳罩給兒子戴，原想讓孩子有好的睡眠品質，沒想到卻意外發現撞臉館長！只見兒子的表情和肉嘟嘟的臉頰與館長極為相似，網友們看完都笑說「霸氣側漏」、「還以為是P圖」。

網友趙小康日前在臉書「爆廢公社」中貼出兒子照片，他表示，由於他們家較靠近大馬路，有時候車子呼嘯而過的噪音容易吵到兒子睡覺，於是就買了一個抗噪耳罩給兒子戴，沒想到一戴上去卻讓他笑歪了。

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「館長是你？以後你不乖我不敢打你了......。」只見圖中，兒子像極了「館長」陳之漢每次戴耳機直播時的招牌模樣，睥睨的小眼神加上順向同一邊的髮絲，和館長表情、油頭幾乎一模一樣，撞臉指數根本高達99%！

▲真的有像捏>< ！（圖／趙小康授權提供）

「Q萌版館長」照片一曝光，也吸引了上千名網友按讚笑翻，大家紛紛表示，「沒看內文，一看就覺得像館長」、「原來你是館長他爹」、「先看照片，回頭確認文章誰po館長小時候，超像館長啦哈」、「霸氣側漏」、「好Q的小館長」、「還以為是P圖」、「真心覺得像」。

此外還有網友熱心建議，要讓孩子習慣雜音比較好，這樣以後才不會有一點動靜就被吵醒；但原PO回應，兒子跟他一樣很淺眠，他也很無奈。對此網友說，還有一種方法是把家裡的窗戶換成雙層隔音窗，應該會比耳罩好一點。

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