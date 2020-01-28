開工開學不憂鬱！這10款Mac、iOS應用程式讓新的一年效率更高

▲新的一年，可利用外媒從讀者回應中評選出最佳的5款macOS、iOS App，讓工作與學習更有效率。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

隨著年假步入尾聲，上班族及學生們也即將開工及開學，為了在新的一年能更有效率的辦公及學習，幾個超實用應用程式你不能不知道！外媒從讀者回應中評選出去年最佳的5款macOS App及5款iOS App，將繼續陪著我們度過今年的各種大小事。

以下為科技網站《MacRumors》從讀者回應中評選出的macOS及iOS App前5款最實用的應用程式：

macOS App

1. One Switch：該App是由中國大陸知名的獨立開發團隊TualatriX推出的一款效率小工具，使用者可從Mac上方的選單列上「一鍵」控制電腦內的諸多設定，包括隱藏桌面、切換夜間模式、保持螢幕亮度、快速進入螢幕保護程式及啟動勿擾模式等功能，而無須再從設定著手。

One Switch需從官網上下載，提供7天免費試用，單一設備的售價4.99美元（約新台幣145元）。

▼One Switch讓用戶可從Mac上方的選單列上「一鍵」控制電腦內的諸多設定。（圖／取自One Switch官網）

2. Stack：該App是目前市面上唯一一款提供「無限分割螢幕」功能的App。Stack自稱為「internet OS」，啟動後，即可在一款App中無限開啟多款App，包括臉書、推特、Gmail、YouTube、Google Drive等。這些App將以圖示示意在螢幕左手邊，用戶可自行分類及堆疊使用該App開啟的應用程式，自行組織自身的工作或娛樂空間。

Stack目前免費提供macOS及Windows版，預計將在未來推出付費的Stack Pro版，並添增更多功能，不過目前發布時間未定。

▼Stack對一些社群小編來說是相當實用的App。（圖／取自Stack官網）

3. Pock：為一款操作簡單且功能實用的App，主要是用於擴展Macbook的Touch Bar功能，讓用戶能更快速地切換App或找尋文件夾中的文件，此外，Pock也供使用者自行設定或添加Touch Bar選項，如控制音樂的小工具或顯示筆電電量、WiFi連接等狀態。

▼Pock主要用於擴展Touch Bar的功能。（圖／取自Pock官網）

4. Moom：為一款可輕鬆調整視窗大小的App，功能類似於Mac的分割顯示功能。該App提供5種預設的尺寸／位置選項，也可自行繪製網格以創建自訂的視窗大小，協助用戶能「多工」處理。

Moom可在蘋果的App Store上購買，售價為330元。

▼Moom提供5種調整視窗大小的範例，也允許用戶自行設定並儲存設定。（圖／取自App Store）

5. Little Snitch：為一款資訊安全類的App，能監視Mac所有流量，用戶可查看哪些App正在發送資料並發向哪裡。基本上，該App可使用戶看得見所有連線，並允許用戶進一步批准或限制這些從Mac發送出去的內容。

Little Snitch同樣提供了免費試用版，正式版售價則為47.25歐元（約新台幣1600元）。

▼Little Snitch內有地圖示意，可查看自己的Mac將資料傳送至何處。（圖／取自網路）

iOS App

1. Spotify Stations：為音樂串流平台Spotify去年初推出的獨立應用程式，能以「輕量化」的形式體驗Spotify的服務。該App是一款類似於音樂電台類的App，但並非隨機播訪，當用戶創建一個歌手的電台後，Spotify即會自動推薦音樂在其中插入播放。

▼Spotify Stations操作介面相較Spotify更為簡單。（圖／取自App Store）

2. Microsoft Math Solver：該App為微軟官方提供的一款超級方便的「數學解題」App。用戶可透過打字、螢幕書寫或拍照掃描等方式輸入題目，該App便能自動協助用戶解題，解答有著詳盡的解題步驟及向量圖，支援多種數學題問，包括一元二次方程、因數分解、指數運算等，也可用來計算平均數、中位數、標準差及排列組合等，功能強大，且完全免費。

▼Microsoft Math Solver聲稱可利用人工智慧解決小學至高中階段的數學問題。（圖／取自App Store）

3. Halide：為一款由前推特工程師及蘋果App設計師打造的相機App，備受許多硬核玩家的熱愛，因為該App允許用戶全手動控制包括快門速度、曝光、ISO和白平衡。

Halide具備許多其他的功能，包括能更輕觀地拖移調校曝光度的Quick EV、即時對焦多個景物的Focus Peaking、網格和色階設定以及調校曝光度的histogram（直方圖），此外，該App還支援RAW檔，是許多專業iPhone攝影玩家最愛的第三方攝影App。目前該App在蘋果App Store售價為190元。

▼Halide是許多iPhone攝影愛好者必備的App。（圖／取自App Store）

4. Unsplash：是一款可共享無版權照片的App，App內提供超過100萬張高解析度的照片，供用戶免費下載作為手機桌布或其他用途。

▼Unsplash內有超過百萬張的照片供免費下載。（圖／取自App Store）

5. What the Golf?：為一款遵守物理法則的反高爾夫球搞笑遊戲，玩家能將任何東西當成球來打，其設定的球場皆有著各種讓人跌破眼鏡的新奇環境，有壯觀的、熱鬧的，還有鬼扯的，趣味性十足。該遊戲在蘋果的遊戲串流Apple Arcade‌上提供。

▼What the Golf?遊戲相當趣味。（圖／取自What the Golf?官網）