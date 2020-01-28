每天凌晨4點起床上班！她得小感冒「驚覺呼吸困難」...高燒3天癱瘓了

▲李女日前高燒不退，沒想到幾天後竟然無法走路。（示意圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

在日常生活中，感冒發燒很常見，但小感冒有可能是一場大病的前奏。黑龍江省哈爾濱市一名李姓女子去（2019）年9月突然得了小感冒，呼吸和說話都變得困難，甚至害發了高燒，在醫院打了3天點滴。沒想到幾天之後，她竟然全身癱瘓，被醫生檢查出患有「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barré syndrome）。

綜合陸媒報導，李女原本身體一直很不錯，不過為了工作，必須每天凌晨4點起床，步行近一個小時去上班，加上前一陣因為工作上的問題，讓她壓力很大，不知不覺免疫力也逐漸下降。

李女在去年9月突然得了小感冒，甚至還高燒不退，只好趕緊到醫院就診，並且整整打了3天的點滴。在經過幾天的休養後，李女的體溫漸漸下降，原本以為自己的身體已好轉，沒想到過了5天，她突然感覺喉嚨極度不適，就像被「封喉」一般。

隔天，李女連水都難以嚥下，隨後便告知丈夫，稱自己喉嚨不適，感覺就像有人掐住自己的脖子一樣，無論呼吸和說話都很困難。事後，她在家人的陪同下到醫院看診，但在當地醫院檢查後卻未見異常，只好罷休回家。

不過，李女回家後的幾天，病情進一步加重，甚至出現四肢不聽使喚的現象，且幾乎站不起來。接著，她來到大醫院，入住神經內科七病房3小時，隨後因呼吸困難被轉入加護病房（ICU）搶救。在經過完善的檢查後，李女最後被確診患有「吉巴氏綜合症」。

據悉，在經過醫生一系列的搶救治療後，李女終於可以自主呼吸，但四肢還是無法活動，為改善日後的生活品質，她也被轉到康復科繼續治療。醫生評估後發現，李女的四肢只有遠端的踝關節和腕關節可以活動，且無法開口，沒有有效的喉運動和咽反射。

針對李女的病情，醫生規劃了肢體康復治療、吞嚥治療以及物理因子治療方案。據悉，在經過一個半月的康復治療後，李女現在已經可以自己行走50米，且能與人正常交流，吞嚥功能也有部分改善。

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