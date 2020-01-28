媽寶男+摳男「吃一口也要算」雙連擊　隔壁正妹笑到流淚

記者王彥甯／綜合報導

第一次跟心儀的女生約會你會大方請客，還是AA制各付各的？Youtube頻道깨방정時常分享爆笑的整人影片，這次惡搞的主題是2對2男女聯誼，第一位黑衣男是超級嚴重媽寶，第二位格子男是超小氣鐵公雞，聊天過程中的誇張對話，直接讓隔壁桌的正妹超傻眼、笑到並軌，還有網友直接把重點放錯「路人也太漂亮了吧」。

影片一開始可見，由一位韓國歐爸介紹兩位男性朋友給兩位女生認識，接著兩位男生都紛紛展現體貼、紳士的行為，爭著去櫃檯幫女生點餐，只為了給女方留下好的第一印象。

▼起初男生還展現很紳士的行為，沒想到最後結局...GG了。（圖／깨방정授權使用，下同）

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接著在交談過程中，第一位黑衣男講話十句有九句都提到媽媽，「衣服是媽媽幫我搭配的」、「對象如果媽媽不喜歡，我就不交往」等等，聊天甚至每隔五分鐘就要打一次視訊給媽媽，完全是個超級大媽寶，聽了真的讓人不敢置信。

▲▼2對2聯誼對話讓人超傻眼，媽寶男每隔5分鐘就要打一次電話給媽媽...。

沒想到更瞎的還在後頭，在吃了甜點之後，另一位襯衫格子男居然用遠道而來的伎倆，開始計較蛋糕錢AA制好像不太公平，辯解因為自己連一口都沒碰，可以不用出錢吧。種種讓人傻爆眼的對話不只讓隔壁正妹大開眼界，也讓許多網友直呼「笑到快不行」、「媽媽說不可以轉50塊錢喔XD」、「心情不好看這個就對了」。

▲▼超級摳男沒參與平分蛋糕錢，還想把食物打包外帶，後面那桌正妹神傻眼。