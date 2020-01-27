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美太空軍首任掌門人就職！　司令履歷曝光「出身軍人世家」 

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▲▼美國總統川普（右）任命空軍上將雷蒙德（左）為首位太空軍參謀長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）任命空軍上將雷蒙德（左）為首位太空軍參謀長。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統川普於去年年底宣佈，成立美軍第六軍種太空軍（United States Space Force），投入4000萬美元加強航太安全。首任司令雷蒙德上將（John W. Raymond）日前宣誓就職，作為太空軍第一任掌門人，其履歷引發外界關注。

綜合外媒報導，57歲的雷蒙德出身於維吉尼亞州一個軍人世家，1984年從克萊門森大學後加入美國空軍，第二年分配到大福克斯空軍基地。1989年到1992年期間，雷蒙德在范登堡空軍基地供職，在美國第十四航空隊的第一戰略宇航處擔任控制員，隨後在第30太空聯隊擔任主任參謀，1993年則到太空司令部任職，4年後進入五角大樓。

雷蒙德於2009年完成聯隊長任期，並升為將軍，擔任太空司令部計劃、項目與分析主管，隔年離開戰略空軍領域前往日本，擔任美國第五航空隊和美國第十三航空隊副司令，2012年7月他回到戰略空軍領域。美國國防部於2016年9月發佈聲明，提名雷蒙德晉升上將擔任太空司令部司令，9月15日在參議院獲得通過，10月25日雷蒙德正式晉升上將，接替約翰·海騰（John E. Hyten）。

▲美國空軍在1947年成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國空軍在1947年成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據美國《空軍雜誌》報導，雷蒙德在就職現場表示，美國太空部隊的角色並不在於太空戰爭，拓展美軍的太空政策有助於避免衝突，「太空軍取得成功的目標，是我們的敵人被威懾，我們的盟友始終擁有現代戰爭方式，以及現代生活方式依賴的太空能力。」

雷蒙德曾多次強調，太空已成為新的戰場，「空軍及其他軍種必須像思考如何應對大氣層以內的戰爭一樣，思考如何應對太空中的戰爭。」

▲▼美國總統川普簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）。（圖／達志影像／美聯社）

川普於去年12月21日在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）正式簽署《國防授權法》，並宣佈為了應對來自中國與俄羅斯的威脅，美國必須在「外太空」取得大幅度的領先優勢，因此成立該國72年來首個全新軍種，歸於空軍底下的「太空軍」，籌備階段的首年資金高達4000萬美元。

川普表示，太空是全新的作戰領域，儘管美國已經取得領先，但幅度仍不夠大，「這支太空軍隊將幫助我們遏止侵略，並控制最終的制高點（high ground）。」美國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，太空軍的主要任務，就是維持美國在星際的主導地位，「我們越來越依賴在外太空的能力，那裡儼然就是新的作戰區。」

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