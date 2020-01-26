苦盡甘來！夫妻創業搞手工藝快餓死...作品得獎被博物館相中粉絲暴增

▲兩人將大學所學將平面轉化成立體產品，奠定他們要朝創業這條路邁進。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

沈士傑與符麗娟這對夫妻，兩個人在大學就對創業有著很大憧憬，畢業後各自做著廣告印刷設計及美術編輯相關工作，在一次展覽會場上看到國外設計師將平面轉化成立體產品，更加奠定他們要將大學所學的工藝設計發揮在創業這條路上。

畢業後，兩人將工作辭了，創立了自己工作室，剛開始的想法很簡單，利用政府申請來的輔助金可以撐起創業時的開銷，但事實並不是如此，手工木頭製作產品不比量產機器，有時為了加快出貨速度，沒日沒夜製作，數量還是不能有所突破，如果要讓產品有一定品質跟數量，勢必要捨棄手工，找工廠開模製作，這樣才能節省時間跟品質。

▲為了讓產品有一定品質跟數量，費盡千辛萬苦找到願意開模工廠製作產品。（圖／記者黃彥傑攝）

兩人為了品質，開始找尋協力廠商，這中間不是數量少吃了閉門羹，再不然就是價格高，打了退堂鼓，經過一番努力，遇到國內玩具廠老闆，他們倆不斷表現誠意，將自己手中現有產品展示出來，老闆認為創業路上需要幫年輕人一把，大力傾囊相授。從那時開始，工作團隊研發新的產品，並以十二生肖為題材，陸續開發，逐步建立忠實顧客群，及開創設計品牌。

▲製作的產品被國外博物館相中，能在裡賣販售，再多努力都值得。（圖／記者黃彥傑攝）

在這同時，工作團隊為了讓產品有更高的曝光度，積極參加過內外競賽，與世界各國好手相互交流，皇天不負苦心人，得獎作品被巴黎及美國博物館相中，希望可在館內可以銷售得獎作品，對他們來說，這一切努力都值得了！

往後他們除了創作外，也會研發一系列文創商品，與生活作結合，讓創作出來的產品，成為日常生活中最療癒的藝術創作。

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