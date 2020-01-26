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走春秘境！迪化運動公園「夕陽+夜景」雙享受　再到年貨大街吃美食

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▲▼迪化休閒運動公園走春趣。（圖／工務局提供）

▲迪化休閒運動公園走春趣。（圖／工務局提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

您是否還在規劃農曆春節走春的行程？迪化休閒運動公園正是消耗過年大魚大肉增肥的好所在，公園臨近迪化年貨大街、老師府、孔廟等古蹟，是春節連假全家出遊運動、走春的好去處。

台北市衛工處表示，面積4.6公頃的迪化休閒運動公園內免費設有籃球場、網球場、壘球場、溜冰場及健康步道，一直以來是當地居民休閒的場所，更適合春節期間大吃大喝過後的民眾來這裡甩肉燃燒卡路里，同時還有小朋友最愛的兒童遊戲區、活動草坪，歡迎親子一同前來共享天倫之樂。

此外，除了體驗公園內的運動及親子設施、感受裝置藝術、花草植裁，公園依傍淡水河畔，站在拱門狀LED燈設計的跨堤景觀平台還可欣賞到河濱夕陽及夜景之美，在絢爛燈光輝映下，可說是都市的賞景秘境。  衛工處迪化污水處理廠長盧師旋更進一步說，民眾在春節期間來到公園，更強力推薦到周邊的迪化年貨大街、四十四坎、保安宮、孔廟、老師府等古蹟巡禮並享受傳統美食。

老師府為兩座閩式四合院結合成，因為年代久遠且宅外前埕有其舉人旗竿，更由文化部指定為國定古蹟，民眾踏足時光長廊可以感受濃厚且寧靜的人文氣息。因公園位於市區中心周邊，穿梭在歷史古蹟小徑，更可揮別令人焦慮的連續假期車水馬龍、排隊人潮。

迪化廠附設休閒運動公園

地址：
台北市大同區延平北路4段200號

交通方式：
1.   公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。 2.   捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。 
3.   自行開汽/機車：位於延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場、機車免費停車格。

白白胖胖也是一種美

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