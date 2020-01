亞洲航空開餐廳！專賣「陸地乘客」飛機餐　濃濃東南亞風味

▲亞洲航空開設專賣「飛機餐」的餐廳。(圖/翻攝自Santan官網)



記者張方瑀/綜合報導

乘客對於「飛機餐」的評價大多褒貶不一,甚至很少給予好評。不過,亞洲航空(AirAsia)卻對自家的飛機餐超有信心,甚至直接在吉隆坡開了專門賣飛機餐的餐廳,希望能夠讓「陸地上」的民眾,也能夠品嘗飛機餐的美味。

亞航去年12月在吉隆坡開設了一間名為「Santan」的餐廳,提供各種亞航飛機上的經典馬來套餐,例如椰漿飯(nasi lemak)、沙嗲(satay skewers)與仁當(Beef Rendang,又稱巴東牛肉)。除此之外,亦有來自亞航不同航點的特色餐點,如海南雞飯、菲律賓烤雞(chicken inasal)與越南河粉。

所有菜單都流露出濃濃的東南亞風味,而餐廳內的餐點與飛機餐類似,但種類較多,且都是由五名主廚和烹飪學校的學生親自料理。餐廳經理Catherine Goh表示,他們很榮幸能將飛機餐擴展到新的市場,「除了和學校合作提供就業機會外,還能替在地的生產商提供農產品銷售管道。」

目前這間餐廳僅在吉隆坡開設,餐點價錢約在12馬幣至15馬幣(約台幣80元至110元)之間,預計未來也會在亞洲其他國家,甚至是歐美各國展店。

#DIDYOUKNOW #AirAsia meals are now available to be enjoyed by all on land. The opening of Santan & T&Co Restaurant was recently launched in #KualaLumpur on 2 December. A variety of cuisines from across #ASEAN can be found in this restaurant. Drop by Mid Valley to enjoy it ! pic.twitter.com/sm2oqFCbCB