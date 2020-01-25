美國交換裝暖男…趁她來台騙回家「壓頭放進去」　美女淚灑派出所

▲艾瑪在美國時熱情招待張男，來台時更因信任單獨赴約，不料竟被張男騙回家暴力性侵，讓她在派出所數度淚崩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者羅志華／台北報導

台灣最美的風景是人，外國旅客來台，往往對台灣的人情味印象深刻，但這次真的丟臉丟大了…，台北張姓男子曾赴美當交換學生，與美籍女子艾瑪（化名）交情很好，不料張男回台後，竟趁艾瑪來台交換時，利用她對自己的信任，將她騙到住處暴力性侵得逞，北檢依強制性交罪起訴張男。

張男到美國交換時，受到艾瑪熱情款待，帶著他到處吃吃喝喝，採買、認識環境，2人約好若艾瑪來台交換時，換張男招待艾瑪；後來艾瑪於2018年8月間來台交換，一下機就與張男熱線，當她滿心期待地與張男討論行程時，卻不知另一頭的張男，早已盤算藉這暖心的「國民外交」，實踐那赤裸裸的獸慾。

2人於2018年9月間，相約在台北某捷運站碰面，張男見人生地不熟的艾瑪一個人來，便以「忘了帶錢包」為藉口，邀艾瑪順便來家裡參觀；當艾瑪來到張男房間、正對眼前一切感到新鮮時，張男竟從背後將她壓在床上、粗暴脫去衣物，並抓著艾瑪的頭髮對她一陣強吻，隨後又以手指性侵、強壓艾瑪的頭逼迫口交。

在台灣無依無靠的艾瑪，慘遭最信任的張男性侵，趁隙逃脫後，在派出所數度淚崩，檢方依強制性交罪嫌起訴張男。

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