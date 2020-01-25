精彩回顧／韓國瑜不服氣！辯論會爆走轟「可憐哪…」　　

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜在2020大選辯論會以一句「可憐哪」諷刺媒體提問，之後在網路上爆紅，被製作成各種哽圖成為流行用語。除了「可憐哪」在網路上受到熱烈討論之外，還有其他令人印象深刻的金句，《ETtoday新聞雲》為您重現當時的精彩片段。

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供，下同）



【韓國瑜申論】

●三年前在台北農產公司，員工一年20個月薪水，賺的錢發給所有勞工，大家一起喝酒聊天唱歌，真的非常快樂，謝謝台北農產公司給我這麼美好的回憶。

●謝謝高雄市民朋友，人不會忘本，韓國瑜不會忘根，謝高雄市民給我機會當市長，這麼多人來高雄觀光旅遊，覺得韓國瑜是很神奇市長，覺得高雄市民是很勇敢。

●你民進黨立委去大陸喝酒一定要唱這首歌嗎？你唱完歌回來以後開始罵人家。你應該唱甚麼歌？我現在就告訴蔡英文總統跟民進黨，你們這些立法委員委員到大陸跟人家喝酒把歡，你應該唱《其實你不懂我的心》。

【媒體提問】

●你看韓國瑜的發言炯炯有神，有膽量，我敢為我的政見負責，你沒有。

●我談的是大海國家發展總統領導，中華民國的前途，你跟我談的是漱口杯的問題，問我的私生活，為什麼不問我初戀幾歲？不問我結婚前談過幾次戀愛？自從黎智英把蘋果日報帶進台灣，把台灣弄得腥風血雨，害得多少人家庭失和，今天總統大選還再提我的私生活，「要不要問我幾歲前還是不是處男？無聊！抹黑造搖非常沒有水準，讓我大失所望」

●習近平主席說要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽，習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平說要一國兩制，總編輯，台灣人要不要聽，親愛的中央社總編輯，「你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐哪！」

●親愛的台灣人民媒體自由我們絕對尊重，惡劣的媒體全民譴責，「為什麼我不接受三立電視台採訪，我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？第一個造謠，第二個抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

▲韓國瑜一句「可憐哪」引發熱潮。（畫面來源／公共電視）



【交互詰問】

●妳一直在閃躲，包括妳被派系綁架新潮流綁架妳，「余天都說了妳一個字都不敢說，妳被架空，妳就是布袋戲，那隻手就是派系新潮流掌握的」，連余天都這樣說了妳不敢說。

●妳說台灣不缺電，妳跳票了嗎？妳對工商企業、全國人民講謙卑謙卑再謙卑，你有謙卑嗎，「我們看到反滲透法，你有謙卑嗎？我們看到的是獨裁獨裁再獨裁。」

【結論】

●陳水扁什麼都好，敗在一個字貪，陳水扁是三級貧戶，做了中華民國總統，歷代子子孫孫都會覺得以他為光榮驕傲，這多麼勵志、多麼感人，敗在一個字，貪。

●馬英九什麼都好，學問也好做人也好，敗在一個字，軟弱的「軟」。

●蔡英文總統不客氣的說，妳敗在一個字「空」架空的空，就好像去夜市，就好像去夜市點一碗蚵仔麵線，我找不到蚵仔。

●蔣經國身材五短，「脖子短、四肢短」，換一個五長李登輝，「脖子長、四肢長」，再換一個陳水扁五短，再換一個馬英九五長，蔡英文在這我不好意思講，「應該算是身材勻稱，不長不短。」

●為什麼我們不快樂？我們好悶？這麼燦爛的台灣怎麼會變這樣子？我不服氣。

●台灣同胞你信任我，韓國瑜當總統，如果立法院過半，我保證台灣一片欣欣向榮，一片快樂，快樂的台灣，快樂的台灣人，請給我一個機會，我做不好四年後讓我滾蛋。