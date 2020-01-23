台北華山「沈浸式體驗市集」初一登場！集結裝置、表演藝術、上百攤位

▲台北華山將於初一舉行「水水藝術節」，集結裝置、表演藝術、上百文創攤位，打造沈浸式藝術體驗市集。（圖／水水文創提供）

記者林育綾／台北報導

台北華山文創園區將舉行大型新春手創市集 「水水藝術節」，結合大型裝置作品、表演藝術、上百個文創攤位，自大年初一（25日）至2月2日的12:00至20:00舉行，帶來全藝術體驗型態，也開啟「沈浸式體驗市集」新風潮。

水水文創延續其去年底開幕「水水生活旗艦店」跨域合作，打造全方位「藝術體驗」的宗旨，首度嘗試在市集加入裝置藝術！由擅跨領域創作的匯川聚場藝術總監張忘操刀，打造大型裝置藝術《春之舞》，以「藝術融入生活」的概念，用竹撐與帳布的互動取代傳統三米帳，讓民眾能自由在作品間穿梭、觸摸、互動，打破藝術的藩籬。

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▲首度嘗試在市集加入裝置藝術，用竹撐與帳布的互動取代傳統三米帳，讓民眾能自由在作品間穿梭、觸摸、互動。（圖／水水文創提供）

張忘是舞台設計出身、擅長空間營造，他提到《春之舞》的設計靈感，來自水水藝術節的合作創作者們，在新年期間展示最新作品、帶來文創活力，就像是萬物在春暖花開的大地上起舞，充滿生機。《春之舞》期待能一改裝置藝術為場域焦點的創作框架，讓作品反主為客，為觀者服務。

「水水藝術節」今年是第3年在春節期間舉辦，而水水文創創辦人張頌青表示，今年擴大結合裝置與更多元的街頭表演，不只希望提供創作者空間，更希望將水水生活旗艦店4樓的劇場概念延伸，提供表演者更大的舞台。考量到藝術與表演欣賞的動線、舒適度，今年也大幅縮減市集攤位，希望能構築出舒服的藝術經驗市集。

▲台北華山將於初一舉行為期9天的「水水藝術節」。（圖／水水文創提供）

為期9天的藝術節，也邀請海內外獨立音樂人帶來吉他、手風琴、歌曲，更有在國際獎項、亞維儂等國際藝術節廣受喜愛的扯鈴、雜耍、特技、幻術、化學戲劇等多元表演，將由這些舞台實戰經驗豐富的表演藝術家，帶來親子共融觀賞的完整作品，於每天13:00- 18:00在華山劇場、中三館前廣場、忠孝三角廣場演出，演出時刻表及相關資訊，請上臉書搜尋「水水文創」粉絲頁。

除此之外，今年市集也邀請台北特色美食，打造文青風美食區，帶給民眾一場滿足五官的藝術祭典。活動自大年初一（25日）至2月2日的12:00至20:00，將於台北華山1914文創園區舉行。