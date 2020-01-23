就診最怕看哪一科…他點名牙醫「還沒去就緊張」超有共鳴！網：這科也可怕

▲原PO問「大家最怕看哪一科？」（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

人的身體並不是無敵的，難免有抵抗力低、生病的時候，從小到大一定看過醫生。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家最怕看哪一科？」文中表示，「醫生看過很多科了，眼科、牙科、心臟科、肝膽腸胃科、家醫科……」並說他覺得最恐怖的還是牙科，「還沒去之前都會超緊張的，大家也會嗎？」

看到貼文後，網友紛紛留言熱論自己最怕的那一科，「心臟科，去了都是壞消息」、「婦產科」、「婦產科，內診真的可怕」、「泌尿科」、「都很可怕= =」、「看醫生都不喜歡啦」、「絕對是眼科」、「目前是胸腔科」、「絕對是腫瘤科，不騙你。」

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▲許多人都怕看牙醫。（示意圖／PhotoAC）

就有不少人相當認同原PO，「牙科QQQQQ洗牙會痛」、「絕對是牙科」、「牙科，光想就怕」、「牙科，進去就緊張」、「牙科第一，太可怕」、「牙科+1！超害怕。」也有網友對牙醫免疫，「戴牙套後，去牙醫一點感覺都沒有」、「真的，戴牙套後，就不怕去牙科了。」

另外也有很多人點名這一科，「肛門直腸外科，大腸癌」、「腸胃科啊，無痛胃鏡、大腸鏡做了每個都哀哀叫」、「絕對是腸胃相關」、「吞胃鏡超難受」、「大腸鏡怕痛的，拜託自費花一點小錢麻醉，安全又仔細。」

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