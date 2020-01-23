合掌村雪景路途超遠「氣溫零下6度」！　壽險業：務必投保旅平險

▲前往合掌村的交通歷經空運與陸運，氣溫也驟降至零下6度左右。宏泰人壽網路保險平台「保樂美」提醒民眾，要記得選購旅遊平安險。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

台灣人愛旅遊，最愛去日本，其中，日本白川鄉合掌村的世界遺產建築物，更吸引許多遊客前往參觀，感受冬日童話村的雪景氛圍。壽險業者表示，旅行前做好旅遊路線規劃，也要購買旅遊平安險，才能獲得最完善的保證。

宏泰人壽網路保險平台「保樂美」表示，旅行前除了做好旅遊路線規劃、準備保暖衣物及常備藥品之外，記得提前2小時購買旅遊平安險，旅平險海外突發疾病醫療最高可達350%，提供最安心的守護。

旅行最怕遇到出遊時在海外生病，或者發生交通延誤事件。宏泰人壽表示，從台灣前往日本白川鄉合掌村的交通歷經空運與陸運，氣溫也驟降至零下6度左右，為預防萬一，提醒民眾一定要記得選購旅遊平安險，而且要選擇有「海外急難救助保障」及「海外醫療保障」的產品，以便遭遇問題時獲得旅遊及醫療協助。

▲下雪前的合掌村呈現一片靜謐。（圖／宏泰人壽提供）

以宏泰人壽「e起遨遊旅行平安保險」為例，內容包含身故保險金、失能保險金、傷害醫療保險金、海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金，如至日本、歐洲、紐澳地區可提高限額200%，美加地區最高至350%；更享有29項海外急難救助，如旅遊協助及法律協助，協助旅客在海外遭遇困難時可以獲得幫助。

宏泰人壽舉例，民眾登入保樂美網站投保「e起遨遊旅行平安保險」，5天合掌村之旅購買保險金額600萬元、60萬傷害醫療及海外突發疾病住院醫療、急診暨門診醫療等多項保障，一個人保費只需494元，即享有29項海外急難救助，不但保障自己在海外的人身安全，也能讓家中親人安心放心。