不爽被檢舉…他飆罵鄰居「兩個女人滾來滾去」：噁心巴拉！被罰1萬

▲阿傑飆罵鄰居，反倒讓自己吃上官司。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

「阿傑」（化名）與「阿蘭」（化名）兩人一同養了寵物麝香豬，但日前卻遭到民眾錄影檢舉，聲稱兩人放任小豬大便不清理，而阿傑一看到影片之後，認為是鄰居「阿花」（化名）所為，竟然就直接當著環保局人員面前大罵，「瘋女人」、「兩個女的，不三不四的女孩子實在是」、「脫衣服脫褲子抱在一起你看看，兩個女人同居啊」，行徑相當誇張。

判決指出，環保局人員日前拿著民眾檢舉影片，到阿傑、阿蘭家中查訪，而阿傑一看到影片之後隨即認為，一定是對面的阿花錄影檢舉，氣得大直接在公共場合出言大罵阿花，「兩光女人」、「垃圾女人，只會檢舉」、「你看，兩個女人，抱在一起，脫衣服脫褲子抱在一起你看看，兩個女人同居啊」、「兩個女孩子晚上不睡抱在一起，在那邊滾來滾去給我們看，兩個女孩抱在一起耶！賤人耶真的是」、「兩個女的在. . . 噁心巴拉給我看」。

兩人誇張的言行讓阿花怒炸，氣得一狀告上法院，而阿傑與阿蘭則辯稱，影片上僅有拍到小豬便溺的模樣，卻沒有拍到他們後續清理的畫面，讓他們覺得很委屈，才會忍不住大罵，而「瘋女人」等語，都是因為自己修養不好，是在罵自己，並不是在罵阿花，但法官不採信其說詞，認為兩人的行為已經嚴重損害到阿花的聲譽，且雙方至今也未達成和解，因此依誹謗罪判阿傑1萬元罰金、公然污辱罪判阿蘭4千罰金。

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