反核團體428驅離獲國賠…北院：應由中正一分局舉牌　北市府下限時令要負責

記者羅志華／台北報導

反核團體於2014年4月28日凌晨，遭警方以警械、水砲車暴力驅離，其中15位原告提國賠共求償600萬元；北院認為當時警方依管轄權，應由中正一分局舉牌示警，但現場卻是派出所舉牌，導致驅離行動根本不合法，而北市府當時下令「限時」驅離，逼迫現場警方必須強勢作為，1月22日依警械使用條例，判北市府國賠12名傷者42萬元，北市警局則因警員搶走喇叭致損壞，須賠1名業者3.4萬元。

▲反核團體2014年4月28日遭警方暴力驅離，北院1月22日判國賠45.4萬元，司改會肯定法院保障人民集會自由。（圖／記者羅志華攝）

反核團體於2014年4月27日下午，陸續到台北忠孝西路、中山南路口靜坐抗議，直到28日凌晨仍未解散，時任市長郝龍斌擔心上班時段交通受影響，下令「限時驅離」，現場警方在舉牌無效後，開始以警械、水砲車強行驅離，有民眾即使高喊願配合離開，卻仍遭拖行、毆打、水柱沖擊，經過一夜混亂，現場在28日上午7時許恢復淨空。

傷者律師認為，反核團體和平靜坐，警方以暴力驅離不符比例原則，而驅離前，依管轄權應由中正一分局舉牌，但當時卻是由派出所出面，且警方雖有舉牌，卻未向部分提告的傷者舉牌，驅離行動已不合法。

北市警律師表示，依警械使用條例第11條規定，北市府應承擔賠償傷者的義務，且員警皆遵照上級命令執行勤務，使用警械也符合比例原則，當時上班時間在即，警方為維護民眾交通權益，在勸導、舉牌無效後，才以警械、水砲車強行驅離，以執行「淨化忠孝西路及中山南路任務」。

北市府律師則主張，當時為維護民眾交通權益，警方依職權警告並驅離，屬依法行政，驅離過程中若對不願配合的民眾，造成些微損傷，也不違法，且傷者也提不出明確證據，證明傷勢為警方造成。

北院認為，反核團體於中正一分局轄區內靜坐，但當時卻僅由派出所長舉牌，下達的解散命令並不合法，台北市府之後下達限時驅離，自然也不合法；法官特別指出，北市府下達「限時驅離」，使現場警員迫於上級命令，不得不使用水砲車完成任務，過程中造成的損害，並不能怪罪在警察單位上，應由北市府負擔賠償責任，判決北市府應賠償12名傷者共42萬元，而北市警局則因警員沒收喇叭致損壞，須賠償1名業者3.4萬元；另外1名在路邊罵警察遭逮捕的林男，及提不出傷害診斷書的吳男，則遭到駁回。15名原告中，其中13名獲國賠，有2名敗訴。

司改會律師尤伯祥聽判後，首先肯定台灣民主、法治轉型的成果，並提到以往國家暴力案件，可能根本進不了法院，而這次北院接連在太陽花、反核團體案件中判決國賠，保障了公民在未來集會自由。

而傷者之一的洪聖超表示，對判決感到欣慰，尤其在香港反送中運動後，民眾開始重視警方執法態度，若違背了合法、正當性，都應該受到批判及制裁。

我沒有遲到，是時間遲到了！