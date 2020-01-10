沖繩豬瘟疫情蔓延　將再撲殺2809豬隻

▲沖繩豬瘟疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本沖繩縣宇流麻市養豬場的豬隻，8日證實感染豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟），今天疫情蔓延到沖繩市一處養豬場，將再撲殺2809隻豬。

繼日本本土2018年發生豬瘟疫情以來，疫情陸續蔓延，8日傳出與本島無陸地相連的沖繩縣，也在時隔33年後再度確認豬瘟疫情，首波撲殺1813隻豬，包括當地特有種「阿古豬」。

日本讀賣新聞報導，沖繩縣政府今天表示，已確認沖繩市內一處養豬場感染豬瘟，將撲殺場內飼養的2809隻豬，這是沖繩縣至今第3起豬瘟疫情。這次被確認感染豬瘟的養豬場，位於沖繩縣最早被確認疫情的宇流麻市2處養豬場半徑3公里範圍內。

沖繩縣政府針對這個範圍內的12處養豬農家進行調查，得知上述情況。琉球新報報導，沖繩縣政府下午將召集防疫對策總部會議，商議防止疫情擴散對策。8日確認宇流麻市爆發沖繩33年來首起豬瘟疫情後，目前正持續撲殺並掩埋包括感染豬隻在內的1813隻豬 。

由於確認疫情擴散，造成須撲殺豬隻數增加，有可能影響到沖繩縣產豬肉的市場流通及販售。日本放送協會（NHK）報導，日本農林水產大臣江藤拓呼籲，全國豬農只要發現豬隻有任何異常，應第一時間通報；至於要不要對沖繩縣豬隻注射疫苗，江藤說，獲得沖繩縣豬農理解是重要階段，只要能整合大家意見，農林水產省就會迅速因應。

日本2018年9月在岐阜縣再度發生豬瘟疫情後，接連擴散到以中部地方為主的1府8縣養豬場；日本政府以發生地域為優先對象，持續替豬隻注射疫苗，希望防止疫情繼續蔓延。 豬瘟是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有豬隻。