孩子抽血哭鬧！女護士嚇壞拔出針頭...秒遭母親賞巴掌　她腦震盪了

▲女護士幫孩子抽血，隨後卻被家長賞巴掌。（圖／翻攝微博「新浪廣西」）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣西貴港市平南縣人民醫院近日發生一起衝突事件，一名女護士小梅（化名）13日在幫孩子抽血時，見其不斷哭鬧，便立即將針頭拔出，沒想到卻突然遭其母親賞巴掌，甚至還因此而腦震盪。據悉，她事後立刻報警，並表示「真的非常心寒」。

綜合陸媒報導，小梅當時正對一名患兒進行抽血檢驗，不過她提到，「可能孩子比較小又愛哭鬧，我給她抽血的時候沒有抽中，加上她母親也比較緊張焦慮，在一旁非常心疼，所以我就不敢抽了，馬上把針頭拔出來。」

沒想到，小梅將針頭拔出來後，立刻遭楊姓母親賞巴掌，甚至還被大力地推了一下，導致拿在手上的治療盆翻倒在地上，裡面的東西也散落一地，雙方立刻爆發衝突。隨後，小梅的同事見狀趕緊過來勸架，小梅才得以離開現場，被送到醫院住院治療。

▲小梅在廣西貴港市平南縣人民醫工作，近日因被賞巴掌而腦震盪。（圖／翻攝微博「新浪廣西」）

事後，小梅表示，自己被診斷出有「腦震盪」現象，雖然身體情況已經有所好轉，但是心裡的創傷卻揮之不去。此外，她提到，住院這幾天共花費1,300多元（人民幣，台幣約5,600元）的治療費，這對於她的家境來說，並不是一筆小數目，因此便報警處理糾紛。

據悉，楊女事後對此事感到後悔又愧疚，除了主動道歉外，也替小梅支付了所有的醫療費用，並賠償適當的精神費。目前，梁女已得到小梅的諒解，不過公安機關根據《中華人民共和國治安管理處罰法》，已對她處以行政拘留5日的處罰。

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