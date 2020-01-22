武漢肺炎如同SARS「沒接觸史也染病」　專家：新型冠狀病毒無特效藥

▲新型冠狀病毒，大陸13省確診440例。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸國務院新聞辦公室今（22）指出，目前武漢肺炎確診達440例，死亡9例。立委邱泰源偕同醫師公會舉辦記者會，呼籲各醫療院所及全民提高警覺防範，並指出，目前肺炎潛伏期約3至10天，當民眾有不舒服的症狀時應立刻就醫，之前有大陸學者提到肺炎人傳人的速度可高達1傳30，專家認為「確實有這樣的可能」，且現在無特效藥，民眾不可掉以輕心。

台大小兒科部主任黃立民指出，新型冠狀病毒已幾乎等於SARS了，此病毒在大陸已很久，直到最近才大規模蔓延，目前是高峰期，尤其春假人來人往，傳染的速度不會停止，因此，要有新的個案出來也不是不可能的事情，但目前國內已經準備相當足夠，希望可以有效的杜絕病毒，若真的想從武漢回台過節的民眾，黃立民建議，需特別申請特殊班機，且隨時注意自身狀況，一有不舒服就需馬上就醫。

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▲醫師工會呼籲各醫療院所及全民提高警覺防範。（圖／記者崔至雲攝）

黃立民也說，目前已有案例指出，有些患者沒有接觸史，但還是得到了肺炎，那是因為目前的病毒很強大，可能是患者接觸了病毒存在的桌子、椅子，因此呼籲民眾，勤洗手、戴口罩，還是防疫的不二法則，至於曾有大陸旅遊史的民眾，回台後也應確實跟醫院報告，以利院方應變。

▲專家提醒民眾，近期前往武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施 。（圖／記者崔至雲攝）

疾管署副署長莊人祥也表示，疾管署在過年期間防疫措施不會停止，目前也已在從疫區飛往台灣的飛機上廣播，若有不舒服症狀要主動報告，同時也會在機上發防疫單子，讓民眾知道不舒服時應該如何處理，也提醒民眾，近期前往武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

莊人祥也說，目前台灣現有3、400家醫療院提供類流感，民眾可就近施打外，民眾若有出國回來有不舒服，仍可打1922並就醫。

