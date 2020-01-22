　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《電台司令》推出「公共圖書館」　辦好借閱證...全作品、周邊資訊盡情享受

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 到《電台司令》官網註冊，還能製作專屬借閱證。（圖／翻攝自官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國搖滾天團「電台司令」（Radiohead）先前才將所有音樂作品都放上YouTube官方頻道，最近又再度釋出讓樂迷們嗨翻的新消息，那就是官網自20日起推出「線上公共圖書館」服務，裡頭不僅收錄了「電台司令」所有的專輯曲目，甚至還有從未公開過的早期樣曲《Pablo Honey》相關資訊。樂迷們現在就可以到官網註冊個人借閱證，盡情欣賞「電台司令」最齊全的音樂作品。

根據《CNN》報導，「電台司令」日前透過官方推特宣布，正式啟動「線上公共圖書館」功能，官方網站正式更名為「RADIOHEAD PUBLIC LIBRARY」，裡頭收錄所有樂團相關作品，包括深受粉絲喜愛的《OK Computer》、《Kid A》和《Amnesiac》等每一支音樂錄影帶、依照錄製年份編排的歌單、稀有EP串流、最高畫質的現場直播及電視節目表演片段，還有至今從未公開的早期樣曲《Pablo Honey》相關資訊。除此之外，樂迷甚至能夠訂製過去早已絕版的周邊商品。

▲ 電台司令啟動「線上公共圖書館」，收錄最完整的創作、現場演出還有周邊商品 。（圖／翻攝自《電台司令》官網）

更讓人心動的是，為慶祝「公共圖書館」正式運作，「電台司令」團員科林（Colin Greenwood）、強尼（Jonny Greenwood）、艾德（Ed O’Brien）、菲利普（Philip Selway）和湯姆（Thom Yorke），將會分別在1月20日到24日輪流擔任「值班館員」，在官方社群向樂迷分享他們每個人的「電台司令公共圖書館借閱證」，還有精選出的一系列表演舞台。

「電台司令公共圖書館」自20日起已經正式開放註冊。還沒加入的樂迷們，不妨現在就前往官網註冊借閱證，接下來就能馬上開始享受「電台司令」最完整的創作。

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／青壯派力挺！朱立倫年後宣布是否參選黨主席
眼皮一直跳！新北男領完年終買刮刮樂中10萬　再買刮到300萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北美270輛本田汽車回廠檢查　維修安全氣囊還要等1年

美國忽視無核化協商大限！　北韓強硬護主權：沒必要遵守不核試承諾

3歲神童智商142　成為全球年紀最小高智商協會成員

特斯拉「股價飆漲賺翻」卻砍獎金　員工連署要求薪資提高15%

全球失業率連9年下降　國際勞工組織：失業人口有4.7億

美國旅行禁令名單引爭議　川普擬增加7國

車上聽廣播才知梅根懷孕　父嘆：她跟哈利都不想見我

泰武漢肺炎確診4例！出現首宗泰籍公民感染病例　曾赴武漢旅遊

梅根「散步照」被狂轟！狗仔紮營偷拍…哈利律師：將採取法律行動

援交打工「爸爸活」遭下藥！高中妹遭日49歲大叔粗暴猥褻　手機證據也被偷

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

北美270輛本田汽車回廠檢查　維修安全氣囊還要等1年

美國忽視無核化協商大限！　北韓強硬護主權：沒必要遵守不核試承諾

3歲神童智商142　成為全球年紀最小高智商協會成員

特斯拉「股價飆漲賺翻」卻砍獎金　員工連署要求薪資提高15%

全球失業率連9年下降　國際勞工組織：失業人口有4.7億

美國旅行禁令名單引爭議　川普擬增加7國

車上聽廣播才知梅根懷孕　父嘆：她跟哈利都不想見我

泰武漢肺炎確診4例！出現首宗泰籍公民感染病例　曾赴武漢旅遊

梅根「散步照」被狂轟！狗仔紮營偷拍…哈利律師：將採取法律行動

援交打工「爸爸活」遭下藥！高中妹遭日49歲大叔粗暴猥褻　手機證據也被偷

春節新北警不休假　「防範酒駕」105處違規熱點加強取締

豬年匯市封關！貶破30關卡收30.006元兌1美元　全年升值2.4%

礁溪泡湯「房價超車高雄」南部哥：大開眼界　當地人曝翻漲1倍了

捷運新莊站出站到家「永鼎帝京」百年富貴核心　千坪絕版地王

蔡壁如率民眾黨新科立委登門拜會　柯建銘：朝野協商對小黨有利　當然不可能廢除

影、直擊／眺望蔚藍太平洋！開上「台灣最美公路」　翠綠山景+海景超夢幻

澳網／大陸金花王薔、張帥進32強　鄭賽賽遭大坂直美淘汰

東森購物過年24小時不打烊　全通路消費再抽東森幣紅包

韓職／韓國隊奧運情蒐啟動　金卿文親自來台看6搶1

9m88獻唱廣告神曲「後漏88」太抓耳！超Chill旋律掀翻唱潮

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

梅根抱兒散步照曝光　卻被網友罵翻

參加男友哥婚禮　她驚新郎變男友

澳網選手要球童剝香蕉被主審罵

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

英男遊泰病倒　症狀類似武漢肺炎

美國流感也爆發　這季已6600死

歷經200多次飛行測試　A330-700L服役

印度驚見人臉羊　村民把牠當神拜

情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」

禁中國人入店！箱根店家告示惹議

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

女王「幾乎見不到亞契」非常傷心

更多熱門

相關新聞

手機相簿「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現

手機相簿「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現

一名男網友手機使用華為P30，原本一切正常，沒想到最近相簿裡，莫名出現一張「長髮女坐鐵軌」的背影照，重點是把它刪掉後又跑出來，令他害怕且困擾。但其實，這不是什麼靈異現象，而是一些APP的內建圖片。

《布魯克林孤兒》主題曲原創超狂

《布魯克林孤兒》主題曲原創超狂

小琉球愛龜5大守則　插圖可愛+譯成6語言

小琉球愛龜5大守則　插圖可愛+譯成6語言

秋冬訪台東環境教育中心　1萬綠點送給你

秋冬訪台東環境教育中心　1萬綠點送給你

電台司令音檔被駭出奇招反擊

電台司令音檔被駭出奇招反擊

關鍵字：

電台司令Radiohead下載公共圖書館

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原　確認來自野味

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面