超跑闊少「一天輸千萬」成德州撲克大戶　「律師團」撐腰沒在怕警察

圖、文／鏡週刊

年關將至，賭風再起，不少職業賭場準備趁春節期間海撈一票，大選後已有業者開始選地點、招保鑣，展開「試營運」，將等警方「春安」勤務結束後，開始營業。

▲不少德州撲克賭場以合法協會掩飾非法，警方查緝困難。（圖／鏡週刊提供，下同）

業者A先生告訴本刊：「過年期間就會看到真正的賭場，但警方不會抓，賭客可以一路玩到元宵。」他透露，部分地區的「春安」工作會在除夕前1、2天停止，過年期間就是所謂的「空窗期」，只要等到春安過了，就一切平安。

A先生說：「春節期間，有規模的賭場一天至少有5百到1千萬元賭資進出，傳統賭場玩的不外乎麻將、推筒子、天九牌、四色牌、骰子，但最近德州撲克異軍突起，因為玩法簡單、輸贏大，吸引不少年輕人。」

他告訴本刊，現在有很多2、30歲的年輕人出入都開超跑，資本雄厚，一天輸上千萬元很常見，因為這群年輕人的賭金調度能力很高，漸漸成為賭場的主要客群。

據了解，德州撲克之所以越來越夯，跟近期「德州撲克競技協會」林立有很大關係。不少業者以合法掩護非法，假借比賽、訓練荷官之名，行賭博之實，由於協會都是合法設立，背後有律師團撐腰，對於警方掃蕩，根本沒有在怕。

一名偵辦過類似案件的員警透露：「我們一進去，他們就說是在比賽，抓到也是判無罪。」許多業者看到相關判決後，就像吃了定心丸，協會越開越多間，但新北市申請協會難度較高，許多業者於是向台北市申請成立協會。

一名台北市的派出所員警告訴本刊，這些德州撲克協會門禁森嚴，還有縝密的教戰守則，警方只能靠「中間人」潛入賭場，但現場幾乎沒有現金，蒐證不易，賭客也被教育要「保持緘默」，警方取締相當困難，更遑論有效扼止賭博歪風。



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