IG變另類「援交名冊」？　網紅透露包養價碼：光吃飯就要78萬

▲IG變相成性交易目錄？網紅曝富商狂傳陪睡邀請。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

社群媒體的進步發展，甚至已經變成另類「花名冊」？有網紅透露，常在社群軟體Instagram上，接到陌生男子的「交易訊息」，光是吃一頓飯就開價2萬英鎊（約台幣78萬元）。這些男子常以金援、奢侈品，或有獎賞的旅遊邀請為名義，請網紅伴遊陪酒甚至發生性關係，形同另類的性交易。

▲網紅泰恩萊克西透露，19歲就接到過飯局邀約。（圖／Instagram）

曾參加過約會實境秀《愛情島》（Love Island）的網紅泰恩萊克西（Tyne-Lexy Clarson）透露，19歲時首次接到飯局邀約，當時對方開價2萬英鎊（約台幣78萬）。而在出演《愛情島》第2季後，她接到經紀公司的電子郵件，有人以5萬英鎊（約台幣195萬）邀請她到杜拜住5個晚上，郵件內含保密協議。

▲網紅蘿西也曾收到類似富商包養邀約。（圖／Instagram）

泰恩萊克西後來拒絕了「邀請」，但她不諱言，「對很多人來說，這筆錢足以改變生活」。另一名也曾出演過《愛情島》第3季的網紅蘿西威廉斯（Rosie Williams）表示，近日她接到1封電子郵件，自稱來自杜拜的男子開價10萬英鎊（約台幣390萬）的「年費」要包養她，同時外加所有衣服與包包的開銷。當然，蘿西沒有接受，但她同樣坦承，這筆錢的確十分誘人。

不過不是每個人都禁得起誘惑，一名化名「伊莎貝爾」的實境秀女星坦言，她曾和大她10歲的男子約會，對方一開始就花錢買名牌包送她，只要求伊莎貝爾在線上陪他聊天，直到18個月後，她終於和男子見面，對方得知到她有負債的問題，主動提出幫她還清債務，更表示只要陪睡，就能獲得更高的酬勞。

伊莎貝爾當下答應了，並和男子性交易後就斷了聯繫，不過伊莎貝爾還是堅稱自己不是賣淫，她認為這是一種互惠的關係，多數人心目中的名人網紅往往是顏值高、身材好，生活光鮮亮麗，足不出戶就可以賺大筆鈔票，還受許多粉絲的擁戴，但畢竟不是所有網紅都能拿到免費的名牌包並過著奢華的生活，為了在網路上維持形象，有些人最後必須為錢而妥協。

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