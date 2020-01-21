愛弟女大生暴瘦過世善款傳爭議　基金會：430萬全退回

▲24歲女大生身世坎坷，但仍然抱持希望。（合成圖／翻攝《貴陽晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

貴州貴陽為了照顧弟弟省吃儉用而爆瘦的女子吳花燕日前過世後，傳出外界善款去向爭議，為此慈善平台中華兒慈會20日聲明，慈善機構「9958兒童緊急救助中心」在協助吳花燕時，其年齡超過了救助對象的範圍，該會已收到了民政部的責令改正通知書，未來會杜絕類似事情再發生。

中華兒慈會全名為中華少年兒童慈善救助基金會，該會聲明指出，對吳花燕的去世「倍感痛惜」，並高度關注社會大眾和愛心網友對其救助案例的真誠反饋。

該會經調查發現，「9958兒童緊急救助中心」在對吳花燕的救助過程中，該項目捐款方案的受益人為0-18歲的困境大病兒童，吳花燕的年齡超出了救助範圍的問題，違反了中華兒慈會的相關規定。

聲明表示，責改通知書指出，中華兒慈會為吳花燕募款的行為，超出了募款方案限定的範圍，責令該會妥善處理募捐款項並向社會公佈，並於1月20日前將募集的1004977.28元人民幣（約新台幣430萬元）全部原路退還給捐助人，並在15個工作日內完成。

▲中華兒慈會聲明。（圖／翻攝自微博／中華兒慈會）

貴州省貴陽市25歲的吳花燕父母雙亡，為了照顧身患精神病的弟弟，5年來每天只花2元多人民幣（約新台幣10元），靠著辣椒拌飯過活，近日因病不幸過世。

有大陸報導指出，慈善機構「9958兒童緊急救助中心」曾利用吳花燕的名義，在對方不知情的情況下，籌得超過人民幣100萬元（約新台幣435萬元）的善款，卻只支付了人民幣2萬元（約新台幣8.7萬元）的手術費，引起大陸網友砲轟。

該急難救助中心隨後出面澄清，當時被鄉政府告知不需再幫忙籌款，相關事宜交由政府單位處理就好，加上吳花燕的病情反覆，一直無法到達手術條件，款項是準備留到手術、術後恢復再來使用的。

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