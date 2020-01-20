內湖婦春節購物忙昏頭　凌晨返家困門外...警找鎖匠救援

記者張君豪／台北報導

1月10日凌晨內湖警方接獲民眾報案，有名老婦人受困在自家門外，轄區內湖派出所警員到場察看協助，這才發現老婦人因年節將近外出購物，返家時才發現忘了帶鑰匙受困自家門外，所幸警員聯絡到願意半夜提供服務的鎖匠到場救援，才化解此尷尬狀況。





▲老婦因疏忽忘帶鑰匙受困門外，內湖分局內湖派出所警員劉任修及曾依蕎耐心協助老婦返家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲老婦因疏忽忘帶鑰匙受困門外，內湖所警員熱心通知鎖匠到場協助婦女返家。（圖／記者張君豪翻攝）

1月10日深夜0時25分左右，內湖派出所巡邏勤務警員劉任修及曾依蕎等2人接獲值班通報後立即趕赴現場，到場後見當事人馬姓婦人（77歲）神情慌張、神態疲憊站在自家門口前，警方到場詢問，發現馬女晚間外出購物，返家後不明原因鑰匙無法開啟家門，不知如何是好，只能於家門前頓足，最後只好硬著頭皮向警方求救。

警員在現場安撫馬女士情緒，警方細心確認住戶身分，並請鄰居協助查證後，所幸找到願意在深夜出門服務的開鎖技師到場，這才讓馬姓婦人順利返家，馬女士對於警方協助深感謝意。

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