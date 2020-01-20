嘉縣首創年貨市集200攤位　宛如大型百貨量販超熱鬧

▲嘉縣首辦年貨市集，周末連兩日盛大開張。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新春過年將至，嘉義縣政府為讓民眾有買年貨多元選擇，18、19日首次辦理大型年貨市集，由全嘉義縣優質店家都匯集整合出200攤的「嘉義優鮮」，18日中午在縣府前廣場星巴克旁綠地舉行啟動儀式。現場還有限量發送嘉義在地烤乳豬及黑金烏魚子、春聯揮毫、彩繪燈籠、春聯版畫等活動。縣長翁章梁伉儷、副縣長吳容輝一同上臺敲鑼，象徵年貨市集正式開張，還有龍獅團為活動揭開序幕，現場頓時鑼鼓喧天。

▲嘉縣首辦年貨市集近兩百攤位供民眾採買。（圖／記者翁伊森翻攝）

集結18鄉鎮市的生鮮、文創商品、年貨伴手禮、南北貨，共有200攤，現場也有春聯揮毫、二手傢俱的購買，現場人山人海、絡繹不絕。翁章梁也偕同夫人劉莉英開直播沿途介紹「嘉義優鮮」農特產，立委陳明文、縣農會總幹事黃貞瑜也入鏡，共同為年貨市集做宣傳。另外，由翁章梁伉儷發送新春紅包—「快樂鼠於您」，限量兩千份的紅包一下子就發完，鄉親可說是相當踴躍。

▲嘉縣年貨市集種類齊全，宛如大型量販。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動還推出消費滿額禮贈獎活動，消費滿300元即可換取年貨市集「限定環保袋」及「20元消費抵用券」；消費滿500元可兌換「限定環保袋」及「新春紅包組」；累積消費滿1000元，除了可兌換環保袋和紅包組外，還能再參加「紅包抽抽樂」，獎品由在地商家提供的農特產品、新鮮漁貨、伴手禮等，最大獎還有高級烏魚子，超過800份的紅包好禮讓你通通帶回家。

翁章梁表示，首度辦理年貨市集，就像是嘉義縣的大百貨公司，讓喜愛「嘉義優鮮」的鄉親，不必跑遍18鄉鎮，在這裡就能一次買足最好的嘉義伴手禮，在此也祝大家過好年。

文觀局說明，遊客在活動當天到文觀局攤位參加臉書按讚打卡活動，就能免費兌換金鼠年限量版旅遊福袋，數量有限贈完為止。福袋不僅能當成春節掛飾，裡面還有「嘉鼠福」手機擦拭貼，讓遊客一整年都「福」氣滿滿。

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