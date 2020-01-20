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沉迷線上遊戲！12歲少年被爸媽罵「竟患拔毛癖」…一激動就扯髮：舒服

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▲▼12歲少年「患拔毛癖」　一激動就扯髮。（圖／翻攝自我們視頻）

▲12歲少年沉迷線上遊戲被父母責備，心理委屈時就會扯髮洩憤。（左圖／翻攝自我們視頻，右圖／免費圖庫Unsplash）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名12歲少年從2年前開始便沉迷線上遊戲，包括英雄聯盟、絕地求生等，有時候一天就玩了超過10小時。爸媽看見兒子網路成癮情況嚴重，於是出言責備幾句，不料少年竟患上古怪的「拔毛癖」，只要情緒激動時就會扯下自己頭髮發洩，導致年紀輕輕就有微禿的狀況。少年表示，雖然拔毛的行為很痛，但是心裡卻很舒服。

據《新京報》報導，事發在湖南省，少年的爸爸說，只要不給孩子玩線上遊戲，或是口頭責備孩子，對方就會情緒激動扯下頭髮，把自己後腦杓頭髮抓到一塊一塊禿掉了。爸媽見到孩子「拔毛癖」沒有改善，還越來越享受其中的痛快感，只好趕快帶他至湖南省第二人民醫院就診。

▼少年年紀輕輕就出現微禿情況。（圖／翻攝自我們視頻）

▲▼12歲少年「患拔毛癖」　一激動就扯髮。（圖／翻攝自我們視頻）

醫師表示，少年進到醫院時，脾氣相當火爆，可知是爸媽強行帶來看診的；家人還說，孩子只要不能玩手機，就會採取暴力行為，有時候甚至會拿出刀子在父母面前亂晃。她續指，孩子出現的「拔毛癖」是一種心理疾病，類似強迫症，一旦患者受到委屈，即便很想反抗，也會因為自知理虧，將脾氣出在其他地方上，好比扯掉自己頭髮等行為。

少年也說，雖然扯頭髮很痛，卻可以藉此發洩心中怒火，所以感到舒服。醫師最後建議家長，讓孩子學著轉移注意力，好比培養運動習慣，或是找尋其他喜愛的嗜好，這樣便可有效緩解心中憂鬱焦慮的心情。不少網友看完都說，「只有寫作業想不到答案，才會扯自己頭髮」、「我很樂意幫忙扯！」、「少年不知頭髮珍貴，等到禿了才後悔」、「身在福中不知福」、「遊戲傷身，小玩怡情」、「一天玩超過10個鐘頭，扣掉睡覺時間，幾乎整天都在玩了呢」。

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