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貝嫂愛用英國超夯潤唇筆　連乾裂死皮都能立即神救援

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▲▼ 一筆抹去所有唇紋！貝嫂愛用英國超夯潤唇筆，連乾裂死皮都能立即神救援。（圖／Bella儂儂提供）

乾燥脫皮，一到換季唇部病樣通通跑出來 ~ 隨身攜帶一筆就能抹去所有唇紋！英國超夯《111SKIN》潤唇筆，乾裂死都能立即神救援 ~ 肯定很多女孩試了100招偏方，護唇膏、唇膜甚至凡士林+鹽巴，為的就是讓唇況保持軟嫩有光澤，但出門在外難免遇上乾澀脫皮，卻無法立即化解 ～（搔頭）連貝嫂都愛用，親身推薦的超有感唇筆是它！驚人效果宛如換了一張唇。

用筆畫的唇膜

▲▼ 一筆抹去所有唇紋！貝嫂愛用英國超夯潤唇筆，連乾裂死皮都能立即神救援。（圖／Bella儂儂提供）

記憶中唇膜就只能在家裡用，甚至最好的用法是睡前保養，這樣的保養程序雖然隔天能換來立即的潤唇效果，但一天下來，冷氣房、唇彩的摧殘難免會讓唇部乾澀起皮，這時肯定很多人和儂編一樣隨手拿起護唇膏一補再補，不過補再多次卻不見效果～英國超夯保養品牌《111SKIN》推隨身攜帶的潤唇膜，不只不用卸除，隨身一筆就能完美包覆唇紋，將死皮乾紋通通融化！雙頭設計一邊是唇膜一邊是唇霜，獨特的筆刷設計深入細紋不放過任何角落，絕對是乾唇女救星！

死皮唇紋一筆無痕超有感

▲▼ 一筆抹去所有唇紋！貝嫂愛用英國超夯潤唇筆，連乾裂死皮都能立即神救援。（圖／Bella儂儂提供）

其實《111SKIN》過去就曾推出同系列雙效潤唇膜，清透質地加上不用一個晚上就能立即有感的滋潤、修飾效果，讓它開賣至今依舊是女孩們囤貨清單之一，明星潤唇膜好評不斷今年更推出隨身潤唇筆，同樣的驚人修飾力，不一樣的輕巧方便，使用後不只暗沉、細紋都沒了唇部還向擦了唇蜜一樣水潤！ ( 前後對比也差太多了吧 ~ ) 原本宛如梅子嘴的老態唇況，才抹上潤唇筆一個小時，死皮、乾裂就立即改善 ~ 話說這支神奇潤唇筆若用在別的地方，不知道會不會也水嫩又亮白 ~ ( 喂~亂教 )

貝嫂私房愛用

▲▼ 一筆抹去所有唇紋！貝嫂愛用英國超夯潤唇筆，連乾裂死皮都能立即神救援。（圖／Bella儂儂提供）

儂編也是一個一到冷氣房，甚至換季空氣濕度變化大，唇部就很容易出狀況的人，別說一季要吃掉好幾條護唇膏，唇膜保養更是必備，這款潤唇筆不只儂編用完，超保濕力讓儂編一整天擦霧面唇彩、染唇膏都不卡紋不乾澀，就連我們的貝嫂-維多利亞貝克漢 (Victoria Caroline Beckham) 都破戒在社群力推，難怪貝嫂裸唇不化妝也那麼迷人呢 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《111SKIN》、小紅書、pinterest、victoriabeckham@ig

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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