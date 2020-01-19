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藝人方文琳二度披婚紗　為發表新書《琳聽覺者的聲音》

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▲藝人方文琳為發表新書，二度披婚紗。（圖／市府提供）

▲藝人方文琳為發表新書，二度披婚紗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

藝人方文琳再度披婚紗，並捐贈10萬公益金給桃園市政府。方文琳18日於蘆竹區宏願大千世界舉辦新書《琳聽覺者的聲音》發表，穿上一襲亮麗的金色婚紗出場表示：再度披上婚紗，這次沒有感覺前面是一條未知道路，反倒是清楚尋找到自己人生方向，期新書內容讓更多人接觸到生活化、藝術化的佛法。▲藝人方文琳為發表新書，二度披婚紗。（圖／市府提供）

▲▼方文琳、釋本藏聯合新書發表。（圖／市府提供）▲藝人方文琳為發表新書，二度披婚紗。（圖／市府提供）

2020年「琳聽覺者的聲音」方文琳、釋本藏聯合新書發表，出席發表會的市長鄭文燦表示，本藏師父法語錄《琳聽覺者的聲音》新書，搭配藝人方文琳小姐的圖片，成為賞心悅目的作品，讓佛法更加生活化、藝術化，如書中的「向水學習」就蘊含謙卑忍讓的生活哲學，適合大小朋友閱讀，並鼓勵市民朋友到宏願大千世界體驗茶藝、禪修和佛學，讓忙碌的生活沉澱心靈，感受不爭世界的美好。▲藝人方文琳為發表新書，二度披婚紗。（圖／市府提供）

▲方文琳、釋本藏聯合新書發表。▼捐贈10萬公益金給桃園市政府。（圖／市府提供）

▲藝人方文琳為發表新書，二度披婚紗。（圖／市府提供）

鄭文燦也感謝「宏願大千世界」將新書義賣10萬元所得捐贈至兒少教育發展帳戶，幫助低收或中低收入戶兒童圓夢，讓世界更加溫暖美好。鄭市長指出，2017年6月衛福部開辦兒少教育發展帳戶，由政府每年提撥經費協助資產累積，兒少法定代理人每人每年最高存款1萬5,000元，且享有存款得免列入「家庭財產」計算、存款孳息免納綜合所得稅及政府上下半年1：1相對補助等存款及獎勵措施，作為弱勢兒童的教育投資及就業創業基金，為孩童存下未來希望和夢想。

包括準立法委員湯蕙禎、市議員郭麗華、市府觀旅局長楊勝評、民政局副局長林香美、蘆竹區長蔡志揚、桃園航空城公司總經理許又銘、新書作者方文琳、住持釋本藏師父、藝人謝承均、高宇蓁、林千鈺、米可白、李沛綾、 曾子益、方大緯、岳虹、李亮瑾等人都到場出席活動。

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